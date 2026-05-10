Ο Στιβ Κερ μένει για ακόμη δύο χρόνια στους Ουόριορς!

Τέλος στην φημολογία μπήκε από τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, που αποφάσισαν να κρατήσουν στον πάγκο τους τον Στιβ Κερ για ακόμη δύο σεζόν.

Το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν διάφορα σενάρια για το μέλλον του έμπειρου προπονητή, που αναμόρφωσε τους Ουόριορς και τους οδήγησε στην κατάκτηση τεσσάρων πρωταθλημάτων.

Παρά την απογοητευτική πορεία την φετινή σεζόν, οι ιθύνοντες των Ουόριορς πήραν την απόφαση να συνεχίσουν την συνεργασία τους με τον πολύπειρο προπονητή, προσφέροντας του νέο συμβόλαιο.

Έτσι, ο Στιβ Κερ θα παραμείνει στον πάγκο των «Πολεμιστών» για ακόμη δύο σεζόν, με τον 60χρονο προπονητή να ετοιμάζεται να μπει στην 13η σεζόν του στον πάγκο των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.