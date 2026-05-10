Ο Στιβ Κερ μένει για ακόμη δύο χρόνια στους Ουόριορς!

Το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν διάφορα σενάρια για το μέλλον του έμπειρου προπονητή, που αναμόρφωσε τους Ουόριορς και τους οδήγησε στην κατάκτηση τεσσάρων πρωταθλημάτων.
Παρά την απογοητευτική πορεία την φετινή σεζόν, οι ιθύνοντες των Ουόριορς πήραν την απόφαση να συνεχίσουν την συνεργασία τους με τον πολύπειρο προπονητή, προσφέροντας του νέο συμβόλαιο.
Έτσι, ο Στιβ Κερ θα παραμείνει στον πάγκο των «Πολεμιστών» για ακόμη δύο σεζόν, με τον 60χρονο προπονητή να ετοιμάζεται να μπει στην 13η σεζόν του στον πάγκο των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.
BREAKING: Steve Kerr has agreed on a new two-year contract to return as head coach of the Golden State Warriors, Dan Eveloff and Rick Smith of @PrioritySports tell me, @anthonyVslater and @ramonashelburne. After three weeks of extensive conversations, Kerr and the Warriors agreed… pic.twitter.com/nLwcpOLJZb— Shams Charania (@ShamsCharania) May 10, 2026