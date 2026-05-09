«Σε διαπραγματεύσεις με τον Βέσελι η Αρμάνι Μιλάνο»

Ο Γιαν Βέσελι μένει ελεύθερος το ερχόμενο καλοκαίρι και η Μπαρτσελόνα δεν θα τον ανανεώσει με αποτέλεσμα να βγει στην αγορά των free agents.
Η Αρμάνι έχει δείξει έντονο ενδιαφέρον για τον Τσέχο ψηλό και μάλιστα οι δυο πλευρές βρίσκονται ήδη σε διαπραγματεύσεις σύμφωνα με το «encestando», παρόλο που ο πρώην σέντερ της Φενέρ, έχει συγκεντρώσει τα βλέμματα αρκετών ομάδων της Euroleague.
Ο 36χρονος τελείωσε την φετινή σεζόν με 9 πόντους και 3 ριμπάουντ μέσο όρο στην Euroleague, στην τέταρτη χρονιά του στην Βαρκελώνη.