Σκαριόλο ενόψει Game 4: «Να ανακτήσουμε τη φρεσκάδα μας, πιο αποφασιστικοί στην επίθεση»

Η Ρεάλ αντιμετωπίζει το βράδυ της Πέμπτης (7/5, 21:00) τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο Μπότεβγκραντ στο Game 4 των playoffs, με στόχο τη νίκη και την πρόκριση στο Final Four.

Οι Μαδριλένοι προηγούνται με 2-1 και μετά την ήττα της Τρίτης, θέλουν να καθαρίσουν την υπόθεση πρόκριση και να επιστρέψουν σε Final Four της Euroleague. Ο προπονητής της ομάδας, Σέρτζιο Σκαριόλο, στις δηλώσεις του πριν το ματς ανέφερε:

«Πρέπει να ανακτήσουμε τη φρεσκάδα που μας έλειπε. Αυτό ήταν το κύριο πρόβλημά μας χθες. Πρέπει να κάνουμε κάποιες προσαρμογές στην άμυνα, αλλά όχι πάρα πολλές. Υπάρχουν δύο ή τρία πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε και να είμαστε πιο αποφασιστικοί στην επίθεση.

Πρέπει να είμαστε σε θέση να εντοπίσουμε τα δυνατά μας σημεία γιατί η Χάποελ έχει καλούς αμυντικούς στο γήπεδο. Όταν παίζεις εναντίον μιας ομάδας του ίδιου επιπέδου, έρχεται ένα σημείο, που οι λεπτομέρειες είναι αυτές που καθορίζουν το παιχνίδι. Είχαν αυτό το επιπλέον στοιχείο, ακόμη και μια αίσθηση ανάγκης για τη νίκη, γιατί αν έχαναν, θα έμεναν εκτός».