Παπάγου - Βίκος: Για την επιστροφή μετά από 27 χρόνια και για την πρώτη ιστορική άνοδο

Η στιγμή έφτασε και άλλο ένα Final Four της Elite League φτάνει στην ολοκλήρωσή του, με τους διεκδικητές του… δικού τους τίτλου να είναι έτοιμοι για την απόλυτη καταξίωση.

Ο Παπάγου και ο Βίκος Ιωαννίων θα διεκδικήσουν σήμερα Κυριακή (3/5, 18:15), το δεύτερο «εισιτήριο» ανόδου, ακολουθώντας την πρωταθλήτρια Δόξα Λευκάδας. Οι δύο ομάδες βρίσκονται, για διαφορετικούς λόγους η καθεμία, μπροστά σε μια ιστορική συγκυρία.

Ξυπνούν… μνήμες «Στρατηγών»

Ο Evertech Παπάγου, που ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο με ρεκόρ 17-11 και ύστερα επικράτησε της ΑΓΕΧ με 4-0 στα playoffs, προτού νικήσει τα Μέγαρα ΟΝΕΧ BC στον ημιτελικό, είναι μόλις ένα «βήμα» από το να ζήσει μια ιστορική στιγμή, έχοντας επιστρέψει τη σεζόν 2022-2023 στην Elite League και διεκδικώντας την άνοδο για την GBL την άνοιξη του 2026, με δύο συμμετοχές νωρίτερα, το 2022 και το 2024, στο UNICEF Trophy. Η ομάδα των Βορείων προαστίων βλέπει… τις μνήμες να ξυπνούν από τότε, που το «Σαλούν» ζούσε μοναδικές στιγμές με το σύλλογο στην τότε Α1 Ανδρών.

Ήταν η σεζόν 1998-1999, όταν ο Evertech Παπάγου συμμετείχε για τελευταία φορά στη μεγάλη κατηγορία. Η ομάδα, της οποίας την φανέλα φόρεσαν σπουδαίοι αθλητές, είχε αγωνιστεί τις σεζόν 1997-1998 και 1998-1999 στην Ευρώπη και στο Κύπελλο Κόρατς, φτάνοντας την πρώτη φορά έως τους «16» και τη δεύτερη μέχρι τους «32» της διοργάνωσης, έχοντας παραμείνει τότε για μια τετραετία συνεχόμενη στα μεγάλα σαλόνια.

Η δεκαετία του 1990, γενικότερα, είχε βρει τους «Στρατηγούς» στην τότε Α1 Ανδρών, με πρώτη συμμετοχή τη σεζόν 1990-1991, κατακτώντας την άνοδο την αμέσως προηγούμενη σεζόν, ενώ μάλιστα έχουν καταφέρει να αναδειχθούν πρωταθλητές τρεις φορές στην άλλοτε Α2 Ανδρών και νυν Elite League. Ο τίτλος φέτος μπορεί να έχει ήδη κατακτηθεί από τη Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA, αλλά η ιστορική συγκυρία παραμένει και ο Evertech Παπάγου μπορεί να γράψει, μετά από 27 χρόνια, μια «χρυσή» σελίδα στην ιστορία του.

Οι Vikos Φalcons… πετούν με προορισμό μια μεγάλη στιγμή για την Ήπειρο

Η Ήπειρος δεν έχει εκπροσωπηθεί προς το παρόν στη μεγάλη κατηγορία σε επίπεδο Ανδρών, καθώς στις Γυναίκες βρίσκεται σταθερά στην Α1 ο ΠΑΣ Γιάννινα. Αυτή την ευκαιρία έχουν οι Vikos Φalcons, οι οποίοι βρίσκονται στον τελικό, με στόχο να γίνουν η πρώτη ομάδα από το συγκεκριμένο γεωγραφικό διαμέρισμα της Ελλάδας, που το εκπροσωπεί στη μεγάλη κατηγορία, είτε ως Α1 Ανδρών είτε ως GBL.

Αυτό θα γίνει, μάλιστα, δύο μόλις χρόνια από τότε, που η Ήπειρος εκπροσωπήθηκε για πρώτη φορά στην Elite League ή Α2 Ανδρών αγωνιστικά, με την παρουσία του συλλόγου στην κατηγορία να δείχνει εξαρχής τις φιλοδοξίες για κάτι ακόμη μεγαλύτερο. Αυτό φάνηκε ειδικά την φετινή χρονιά, παίρνοντας την τρίτη θέση με ρεκόρ 20-8 σε τριπλή ισοβαθμία με τα Μέγαρα ΟΝΕΧ BC και τον Πρωτέα Βούλας, περνώντας και το «εμπόδιο» του Λαυρίου στις λεπτομέρειες με 3-2 στη σειρά, όπως κι εκείνο του Πρωτέα Βούλας στον ημιτελικό, για να βρεθεί ενώπιον αυτής της μοναδικής στιγμής.

Τα «Γεράκια» δεν έκρυψαν εξαρχής τις επιδιώξεις τους και έχουν, πλέον, τη δυνατότητα να τις ολοκληρώσουν και να προσφέρουν σε μια ολόκληρη Περιφέρεια την ευκαιρία να χαμογελάσει ακόμη περισσότερο… για μπασκετικούς λόγους, έχοντας πια δύο εκπροσώπους στις μεγάλες κατηγορίες, σε Άνδρες και Γυναίκες, απέχοντας μόλις λίγες ώρες από αυτό το όνειρο.

Το συναπάντημά τους φέρνει… αντιδράσεις

Ο Evertech Παπάγου και οι Vikos Φalcons έχουν, έως τώρα, μια σύντομη προϊστορία που μετρά τις δύο σεζόν, όπου έχουν αναμετρηθεί στην Elite League. Και στις δύο χρονιές, μάλιστα, ο ένας επιφυλάσσει… απόδραση από την έδρα του άλλου, με τους «Στρατηγούς» πρώτοι να ανοίγουν τον «χορό» και να περνούν από τα Ιωάννινα με 75-73, όμως η απάντηση ήρθε από τα «Γεράκια» με 81-74 στο «Σαλούν».

Την φετινή χρονιά, οι Ηπειρώτες πρώτα πανηγύρισαν το «διπλό» με 80-74 στο τέλος του πρώτου γύρου της Elite League. Στο φινάλε της κανονικής περιόδου, όμως, ο Evertech Παπάγου θα πανηγύριζε με 79-72 και θα σηματοδοτούσε και την άνοδο της Δόξας Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA, δημιουργώντας έτσι το «μονοπάτι», ώστε οι δύο πλευρές να βρεθούν ξανά στον τελικό της ανόδου.