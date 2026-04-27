Η καλύτερη πεντάδα της φετινής Elite League

Η Elite League έκανε γνωστή την κορυφαία πεντάδα της σεζόν με τρεις Έλληνες να την απαρτίζουν.

Η συναρπαστική σεζόν στην Elite League ανέδειξε πολλούς πρωταγωνιστές και ο ανταγωνισμός για την επιλογή της καλύτερης πεντάδας του πρωταθλήματος ήταν πολύ υψηλός. Οι ομάδες συμμετείχαν σε ψηφοφορία που καθόρισε τα αποτελέσματα και τους πέντε παίκτες που ξεχώρισαν, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και τρεις Έλληνες, στοιχείο ενδεικτικό του σημαντικού ρόλου που έχουν οι γηγενείς στο πρωτάθλημα. Την κορυφαία πεντάδα της σεζόν 2025/26 στην Elite League απαρτίζουν οι:

-Παναγιώτης Κόης: Ο 27χρονος γκαρντ του Πρωτέα Βούλας είχε αποφασιστική συμβολή στην πορεία της ομάδας του, που ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο στην τέταρτη θέση με ρεκόρ 20-8. Ο ίδιος ολοκλήρωσε τον «μαραθώνιο» των 30 αγωνιστικών έχοντας 12,3 πόντους (με 85% στις βολές, 54,8% στα δίποντα και 33,8% στα τρίποντα), 5,5 ασίστ, 4,4 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 15,7 στην αξιολόγηση σε 29,1 λεπτά κατά μέσο όρο. Επίσης ήταν τρίτος σε ασίστ και τέταρτος σε κλεψίματα στο πρωτάθλημα.

-Ντακότα Λεφιού: Ο 24χρονος γκαρντ είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στο Λαύριο Boderm που τερμάτισε στην όγδοη θέση της κανονικής περιόδου με ρεκόρ 15-13. Ο Αμερικανός άσος μέτρησε 18,8 πόντους (με 78,3% στις βολές, 55,2% στα δίποντα και 40,9% στα τρίποντα), 4,1 ριμπάουντ, 3,7 ασίστ, 1,3 κλεψίματα και 18,3 στην αξιολόγηση σε 27,9 λεπτά κατά μέσο όρο.

-Τρέι Ρόμπινσον: Μετά τα βραβεία του MVP και του καλύτερου ξένου, ο 24χρονος φόργουορντ της Δόξας Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA ήταν φυσικό επόμενο να βρίσκεται και στην καλύτερη πεντάδα. Ο Αμερικανός άσος οδήγησε την ομάδα του στην κατάκτηση του πρωταθλήματος και την απευθείας άνοδο έχοντας 18,6 πόντους (με 78,4% στις βολές, 58,6% στα δίποντα και 39,5% στα τρίποντα), 6 ριμπάουντ, 2,7 ασίστ, 1,7 κλεψίματα και 19,7 στην αξιολόγηση σε 28,6 λεπτά κατά μέσο όρο.

-Νικ Πόζογλου: Ο 30χρονος φόργουορντ είχε καθοριστική συνεισφορά στο να τερματίσει η Νεανική Εστία Μεγαρίδος δεύτερη στην κανονική περίοδο. Στην τρίτη το σεζόν στην Elite League, ο γεννημένος στο Σίδνεϊ άσος πρόσφερε στην ομάδα του 16,3 πόντους (με 73,3% στις βολές, 55,6% στα δίποντα και 35,9% στα τρίποντα), 7,3 ριμπάουντ, 3,1 ασίστ, 2,6 κλεψίματα και 19,9 στην αξιολόγηση σε 31,8 λεπτά κατά μέσο όρο. Επίσης ήταν πρώτος σε κλεψίματα και τρίτος στην αξιολόγηση στο πρωτάθλημα.

-Άρης Σωτηρίου: Ο 24χρονος φόργουορντ στην παρθενική του σεζόν στη Νεανική Εστία Μεγαρίδας είχε κομβική παρουσία στην πορεία πρωταθλητισμού της ομάδας του. Ήταν δεύτερος σε αξιολόγηση και πέμπτος σκόρερ στην κανονική περίοδο, την οποία έκλεισε με 18,2 πόντους (με 77,8% στις βολές, 58% στα δίποντα και 37,2% στα τρίποντα), 6,6 ριμπάουντ, 1,5 ασίστ, 1,1 κλεψίματα και 19,1 στην αξιολόγηση σε 26 λεπτά κατά μέσο όρο.