Σκέφτονται να κάνουν trade τον Σενγκούν σε περίπτωση πρόωρου αποκλεισμού οι Ρόκετς

Σε περίπτωση που οι Ρόκετς αποκλειστούν από τους Λέικερς, είναι πιθανό η ομάδα του Χιούστον να εξετάσει την περίπτωση της ανταλλαγής του Αλπερέν Σενγκούν, σύμφωνα με τον Ουίλιαμ Γκίλορι της «Athletic».

Οι Χιούστον Ρόκετς βρίσκονται πίσω με 2-0 στην σειρά των Play-Offs απέναντι στους Λος Άντζελες Λέικερς, και σύμφωνα με τον Ουίλιαμ Γκίλορι της «Athletic», η ομάδα του Χιούστον θα «έβλεπε» πιθανό το σενάριο ανταλλαγής του Άλπερεν Σενγκούν, σε περίπτωση που αποκλειστούν πρόωρα από την παρέα του Λεμπρόν.

Η πιθανή ανταλλαγή, θα μπορούσε να συμβεί για παίκτες όπως οι Γιάννης Αντετοκούνμπο, Καουάι Λέοναρντ ή Ντόνοβαν Μίτσελ.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε ο Ουίλιαμ Γκίλορι:

«Μετά τους τραυματισμούς των Φρεντ ΒανΒλιτ και Στίβεν Άνταμς, οι απαιτήσεις του «πρωταθλήματος ή αποτυχίας» έχουν ηρεμήσει, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το να σε αποκλείσουν στον πρώτο γύρο οι Λέικερς χωρίς τον Λούκα Ντόντσιτς είναι κάτι περισσότερο εκτός από καταστροφή. Οι επιπτώσεις μιας τέτοιας αποτυχίας θα έθεταν φυσικά τους Ρόκετς ξανά στην πρώτη γραμμή των ανταλλαγών για μια ακόμη πιθανή ανταλλαγή που θα άλλαζε το franchise τους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού»..