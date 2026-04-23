Elite League: Τα εισιτήρια του Final Four

Οι φίλαθλοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν από κοντά την τελική φάση της Elite League, από σήμερα μπορούν να αγοράσουν τα εισιτήρια των αγώνων από την ticketmasters. Κλείστε τώρα τη δική σας θέση ΕΔΩ
Κάθε φίλαθλος μπορεί να αγοράσει εισιτήρια, δηλώντας τα στοιχεία εκάστου φιλάθλου (Όνομα, Επώνυμο, ΑΜΚΑ)
Παιδιά έως 5 ετών εισέρχονται δωρεάν στο γήπεδο, χωρίς εξασφαλισμένη θέση.
Τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) παρακαλούνται να αποστείλουν email στο [email protected] για περισσότερες πληροφορίες και εξυπηρέτηση.
Για πληροφορίες σχετικά με τα εισιτήρια, η επικοινωνία γίνεται στο [email protected]
Το πρόγραμμα του Final Four
Ημιτελικοί
1/5/2026
17:00 ΝΕ Μεγαρίδος- Evertech Παπάγου (Ν1)
20:15 Vikos Φalcons-Πρωτέας Βούλας (Ν2)
Τελικός
3/5/2026
18:15 Νικητής 1-Νικητής 2