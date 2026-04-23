Έξαλλος ο Αλιμπίγιεβιτς με τους παίκτες του: «Αν δεν μπορείς να διαχειριστείς την πίεση, δεν κάνεις για αυτή τη δουλειά»!

Ο Ντούσαν Αλιμπίγιεβιτς στις δηλώσεις του μετά την ήττα της Μπεσίκτας από την Μπουργκ παραδέχθηκε την ανωτερότητα των Γάλλων κι άσκησε έντονη κριτική στους παίκτες του.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Πρώτα απ' όλα, συγχαρητήρια στην Μπουργκ, η οποία άξιζε τη νίκη. Ήταν έτοιμοι και είχαν πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση σε κάποια πράγματα από εμάς. Πρέπει να είμαστε πολύ καλύτεροι από αυτό, γιατί προφανώς η άμυνα δεν ήταν το πρόβλημα, τους κρατήσαμε κάτω από 70 πόντους μέχρι το τελευταίο λεπτό. Το πρόβλημα ήταν η επίθεση. Όταν σκοράρεις 60 πόντους εντός έδρας και σουτάρεις με 20% στα τρίποντα, τότε κάτι δεν πήγαινε καλά επιθετικά.

Πολλά ευχαριστώ στους οπαδούς μας που δημιούργησαν για άλλη μια φορά μια απίστευτη ατμόσφαιρα στο "Akatlar". Όλοι μας, ξεκινώντας από εμάς τους προπονητές και τους παίκτες, τους οφείλουμε να επιστρέψουμε εδώ και να παίξουμε τον τρίτο αγώνα. Υπόσχομαι στους οπαδούς ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να επιστρέψουμε για τον τρίτο αγώνα.

Λυπάμαι πολύ γιατί αρχίσαμε να παίζουμε το μπάσκετ μας στα τελευταία πέντε λεπτά. Ήταν ήδη πολύ αργά. Έπρεπε να είχαμε παίξει έτσι από την αρχή.

Μπορούμε να κάνουμε τα πάντα διαφορετικά, ξεκινώντας από τη σωματική διάπλαση. Βλέπετε, έχουμε περισσότερες από 70 κατοχές. Δεν είναι η λύση για τα πάντα. Ήταν για την απαλότητά μας, για την, ας πούμε, πολύ απαλότητα στην προσέγγισή μας. Όταν παίζεις απαλότητα στην επίθεση, κάθε επίθεση είναι κακή. Όταν παίζεις επιθετικά και όταν είσαι κοφτερός, όταν είσαι σκληρός στην επίθεση, γι' αυτό μιλάω, όχι για άμυνα, τότε κάθε ενέργεια είναι καλή. Μερικές φορές αστοχείς, μερικές φορές χτυπάς, αυτό δεν είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι η προσέγγιση. Αυτό είναι το πρόβλημα».

Για το αν τους επηρέασε η πίεση του φαβορί: «Δεν είναι έτσι. Φυσικά και έχεις πίεση στον τελικό. Αν δεν μπορείς να το διαχειριστείς αυτό, τότε δεν είσαι για αυτή τη δουλειά. Συγγνώμη για το λεξιλόγιό μου, αλλά γαμώτο. Αν δεν είσαι έτοιμος να παίξεις έναν τελικό υπό πίεση, δεν είσαι για αυτό το άθλημα. Αλλά ξέρεις, οι παίκτες μου είναι έτοιμοι. Δεν είχε να κάνει με την πίεση, είναι οι ίδιοι παίκτες που κυριάρχησαν εναντίον της Μπαχτσεσεχίρ στον ημιτελικό, οι ίδιοι παίκτες που ισοβαθμούν στην πρώτη θέση με τη Φενέρμπαχτσε στην τουρκική Σούπερ Λίγκα. Η ίδια ομάδα που ήρθε πρώτη στην κανονική σεζόν.

Ωστόσο, οι τελικοί είναι κάτι άλλο, είναι από μόνοι τους ανταγωνιστικοί. Αυτός είναι ένας νέος διαγωνισμός, στον τελικό όλοι έχουν την ευκαιρία τους. Όταν πάμε στο Μπουργκ, πρέπει να επιστρέψουμε στην Κωνσταντινούπολη και να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό».