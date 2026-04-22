MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

ΠΑΟΚ - Μπιλμπάο: Μεγάλα τρίποντα από Μπέβερλι και Μουρ, κακός... μπελάς ο Γιαβόρσκι (vids)

Μπάσκετ
ΟΜΑΔΕΣ
0
Μπέβερλι και Μουρ κράτησαν τον ΠΑΟΚ επιθετικά με μεγάλα τρίποντα, ο Γιαβόρσκι συνέχισε το... βιολί του έξω από τα 6,75 - Δείτε τις φάσεις.
ΠΑΟΚ - Μπιλμπάο: Μεγάλα τρίποντα από Μπέβερλι και Μουρ, κακός... μπελάς ο Γιαβόρσκι (vids)