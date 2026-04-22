Πασκουάλ: «Ελπίζω να μην ήταν αυτός ο τελευταίος αγώνας για την Euroleague στο Παλάου»

Ο προπονητής της Μπαρτσελόνα, Τσάβι Πασκουάλ μίλησε για τη νίκη της ομάδας του επί του Ερυθρού Αστέρα, τονίζοντας ότι δεν θα ήθελε αυτή να είναι η τελευταία εντός έδρας αναμέτρηση στην Euroleague την φετινή σεζόν.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Χάσαμε το προβάδισμα πολύ γρήγορα, ενώ προηγούμασταν με 22 πόντους, και αυτοί μπήκαν ξανά στο παιχνίδι. Χάσαμε το προβάδισμα επειδή ήταν πολύ ακριβείς, ενώ εμείς πέσαμε. Το μπάσκετ αλλάζει πολύ γρήγορα. Όμως ήμασταν σταθεροί, με τη σωστή νοοτροπία για να συνεχίσουμε.

Ήταν μια πολύ αξιόλογη νίκη, απόδειξη της σταθερότητάς μας. Η ομάδα βελτιωνόταν μέχρι τον τραυματισμό του Σατοράνσκι, και τώρα που επέστρεψε, είμαστε και πάλι σε τροχιά για να γίνουμε πιο σταθεροί. Αυτά είναι πολύ σημαντικά στοιχεία. Ο «Σάτο» είναι και πάλι μαζί μας και είμαστε αρκετά ισορροπημένοι για να ανταγωνιστούμε σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο.

Χωρίς αυτόν, η ομάδα υποφέρει πολύ. Παίζαμε πολύ καλά και δυσκολευτήκαμε πολύ χωρίς αυτόν. Τώρα είμαστε και πάλι σε τροχιά. Ελπίζω αυτό να μην ήταν το τελευταίο παιχνίδι της Ευρωλίγκας στο Παλάου. Είχα την αίσθηση ότι οι οπαδοί το απόλαυσαν πραγματικά· είμαστε πολύ χαρούμενοι και, χάρη σε αυτή τη σύνδεση με το κοινό, το απολαύσαμε ακόμα περισσότερο».