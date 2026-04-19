Έτοιμοι να «γράψουν» ιστορία οι Γιόκιτς-Μάρεϊ που... απειλούν Τζόρνταν και Πίπεν

Οι δυο σταρ των Ντένβερ Νάγκετς ήταν τρομεροί στην νίκη επί των Τίμπεργουλβς (116-105) και ετοιμάζονται να «γράψουν» ιστορία, καθώς... απειλούν τους Τζόρνταν και Πίπεν.

Οι Νάγκετς έκαναν το 1-0 στην σειρά απέναντι στους Τίμπεργουλβς, νικώντας με 116-105, στην πρεμιέρα των play-offs, με τους Γιόκιτς και Μάρεϊ να κάνουν.. όργια.

Ο Σέρβος πέτυχε ακόμη ένα triple-double με 25 πόντους, 13 ριμπάουντ και 11 ασίστ, ενώ ο Μάρεϊ τελείωσε το παιχνίδι με 30 πόντους, 7 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Αυτή ήταν η όγδοη φορά σε αγώνα Play-Off που και οι δύο είχαν από τουλάχιστον 25 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ, επίτευγμα που είχαν καταφέρει μόνο οι θρύλοι, Μάικλ Τζόρνταν και Σκότι Πίπεν.

Πλέον οι αστέρες των Νάγκετς θα έχουν την δυνατότητα να τους ξεπεράσουν και να «γράψουν» την δική τους ιστορία στον «μαγικό κόσμο».