Μάνταλος: «Φέτος νιώσαμε την ανάγκη περισσότερο από ποτέ να αποδείξουμε πως το πρόγραμμα φέρνει τα αποτελέσματα»

Ο ΝΕ Μεγαρίδος νίκησε με 83-61 τον Κόροιβο Αμαλιάδας εκτός έδρας και έκανε το 3-1 στη μεταξύ τους σειρά των play-offs της Elite League, παίρνοντας την πρόκριση και για το φετινό Final-4 του πρωταθλήματος. Ο προπονητής των νικητών, Γιώργος Μάνταλος, «φιλοξενήθηκε» στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για το αν ήταν απ’ την αρχή της σεζόν στόχος το Final-4: «Ήταν εξ αρχής βασικός μας στόχος. Φέτος αισθανθήκαμε την ανάγκη περισσότερο από ποτέ να αποδείξουμε πως το πρόγραμμα και ο οργανισμός είναι αυτό που φέρνει τα αποτελέσματα και τις επιτυχίες και όχι τα πρόσωπα. Και αναφέρομαι πρώτα απ’ όλα σε εμένα και έπειτα σε οποιονδήποτε άλλον. Έχουμε στήσει στα Μέγαρα, κατά την ταπεινή μας γνώμη, ένα πολύ όμορφο και θελκτικό αγωνιστικό, αθλητικό πρόγραμμα, με την έννοια που το χρησιμοποιούν τα αμερικανικά κολλέγια. Έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ πάνω σε αυτό το κομμάτι. Θα συνεχίσουμε τις δράσεις που έχει το TUV AUSTRIA HELLAS NEM Basketball School, στο δεύτερο GANON BAKER CAMP θα ενσωματώσουμε το Μέγαρα Total Basketball, δηλαδή την ιδέα που έχουμε σχετικά με τη μεθοδολογία τού πώς “χτίζουμε” το μπάσκετ που θέλουμε να παίξουμε. Γενικότερα, ήταν στόχος το Final-4 για να έρθει ως μια απλή απόδειξη πως με τη δουλειά το πρόγραμμα μπορεί να στηρίξει επαγγελματίες, αθλητές, στελέχη. Δεν αναφέρομαι μόνο στα παιδιά. Τα Μέγαρα βγάζουν αθλητές, βγάζουν προπονητές, βγάζουν στελέχη και όλοι μαζί προοδεύουμε προς το καλό του αθλήματος, κατά τη γνώμη μου».

Για τη σειρά των play-offs με τον Κόροιβο Αμαλιάδας: «Σε όλη τη σειρά σταθήκαμε με περισσότερο αγωνιστικό σεβασμό. Τα παιδιά του Κοροίβου βίωσαν αυτό που βιώναμε όλη τη χρονιά με τραυματισμούς. Στο τελευταίο ματς κυριολεκτικά αποδεκατίστηκαν. Ο Κόροιβος έπαιξε πολύ όμορφο μπάσκετ, τα παιδιά υπερέβαλαν εαυτών, όπως και οι προπονητές. Αν πραγματικά δε στέκοταν στους τραυματισμούς, γιατί εμείς δεν το κάναμε ποτέ, ίσως είχαν περισσότερες πιθανότητες. Κρίθηκε στο τέλος, εκμεταλλευτήκαμε τη λειψανδρία. Δεν ήταν μόνο αγωνιστικό το θέμα της ανατροπής, ήταν και θέμα της φυσικής κατάστασης. Δε θέλω να κρύβομαι, ποτέ δεν το κάνω. Αν χάναμε εντός πιστεύω θα τη γυρνούσαμε τη σειρά στην Αμαλιάδα και θα περνούσαμε στο τέλος στα Μέγαρα. Είμαστε καλύτεροι ομάδα από αυτούς τώρα, το πιστεύω πραγματικά και ταπεινά».

Για το αν είναι στόχος η άνοδος πλέον: «Εδώ που φτάσαμε, σαφώς. Πέρυσι κατά τη διάρκεια του Final-4 είχαμε περισσότερο από 25% πιθανότητες. Είχα πει ότι και τώρα έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες σε περίπτωση που το 25% μετατραπεί σε άνοδος. Η ομάδα είναι έτοιμη πολυεπίπεδα. Στη σειρά με τον Κόροιβο είχαμε κόσμο με απαγόρευση μετακίνησης και με ανακοινώσεις από την αστυνομία. Με τέτοια επιρροή αρνητική έκαναν πάνω από 300 χιλιόμετρα. Ήδη για τη Λευκάδα έχουμε πάνω από 500 άτομα και δεχόμαστε πίεση από τον κόσμο. Είναι ένας δρόμος χωρίς επιστροφή. Έχουμε όλη την πόλη στο πλευρό μας. Σιγά-σιγά μπαίνει στο κόλπο και ο επιχειρηματικός κόσμος. Αν ανέβουμε, τα άλλα έρχονται».

Για τις διαφορές της περσινής ομάδας με τη φετινή: «Η περσινή ομάδα είχε καταπληκτικά παιδιά και εξαιρετικούς χαρακτήρες, όπως και η φετινή. Είχαμε καλή παρέα. Αν πρέπει να πω μια διαφορά, είναι ότι η περσινή ομάδα είχε περισσότερη εμπειρία. Όταν στράβωσαν τα πράγματα, προσπάθησαν καλοπροαίρετα μέσω προσωπικής εκτόνωσης να δώσουν μια λύση. Η ομάδα μας δεν πρεσβεύει κάτι τέτοιο. Αν σπάσεις την αλυσίδα δημιουργείς πρόβλημα. Με τους περσινούς μου παίκτες διατηρώ επαφή, γίνονται μυθικά πειράγματα ακόμη. Η φετινή ομάδα μένει στο πλάνο ακόμα και όταν αποτύχει».

Για το μοναδικό στυλ μπάσκετ της ΝΕΜ: «Υπήρχε μια απλή, πολύ όμορφη και… επιθετική ιδέα απλή του Λευτέρη Τσαουσίδη, το motion for space. Μου είχε κάνει εντύπωση και πήραμε αυτήν την ιδέα και την αναπτύξαμε. Βάλαμε καινούργια πράγματα. Έβαλα κι εγώ τις ιδέες μου. Όλο το επιτελείο προσθέσαμε κάτι. Πέρυσι το κάναμε manual, πάνω σε αυτό αναπτύξαμε τις δεξιότητες των παικτών και πάνω σε αυτό επιλέξαμε τους αθλητές που θέλαμε. Το καλοκαίρι έλεγαν “Πού πάνε; τι πάνε να κάνουν;”. Έλεγαν ότι ο Μάνταλος θα ρίξει την ομάδα. Στα Μέγαρα έλεγαν ότι το κάνω για οικονομικούς λόγους. Θέλαμε αυτά τα παιδιά για να παίξουμε αυτό το μπασκετ».

Για το πώς έγινε το scouting: «Ήδη από τώρα φτιάχνουμε λίστες, γίνονται μονίμως αναβαθμίσεις. Τώρα πλέον παρακαλούν τα γραφεία ατζέντηδων και τα υγιή γραφεία έρχονται μόνα τους και θέλουν να πάρουμε τον αθλητή για να τον δουλέψουμε. Οι γονείς παρακαλούν να έρθουν τα παιδιά στην ομάδα. Είναι κολακευτικό και δύσκολο. Κερδίσαμε το ότι αν θέλει ένα παιδί να παίξει μπάσκετ να το στείλουν εδώ».

Για το ρόστερ αποκλειστικά με Έλληνες: «Μέσω της υπερβολής τα θέματα γίνονται πιο σαφή και με μεγαλύτερη παραστατικότητα. Πιστεύω στον Έλληνα αθλητή, το έχουμε ξεχάσει αυτό το πράγμα. Δε δίναμε ευκαιρίες στους νέους και τη δυνατότητα να παίξουν. Τώρα έχουμε και την ξενοφοβία με τον ακριβώς αντίθετο όρο. Πρέπει πρώτα να μη ζητούν τρελά ποσά και να… ξεκαβαλήσουν το καλάμι και πρέπει εμείς να τους δείξουμε την εμπιστοσύνη. Ήρθε η ώρα να βρούμε την ισορροπία για να βγάλουμε και κάναν παίκτη, υπάρχει πρόβλημα».

Για τον Ντίνο Δενδρινό: «Είναι σαν παιδί μου, χάρηκα πολύ. Τον αγαπάω πολύ, όπως όλους τους αθλητές μου. Το γιορτάσαμε πάρα πολύ στην ομάδα αυτό. Δεν πιστεύαμε ότι η ομάδα είναι πάνω απ’ όλα και δε μας ενδιαφέρει. Όταν κάποιος διακρίνεται, τότε σημαίνει ότι η ομάδα κάνει κάτι καλά. Αν το διαχειριστείς σωστά και το περάσεις όπως πρέπει, είναι ευπρόσδεκτο και πανηγυρίσιμο. Είναι θαυμάσιο παιδί με αρχές και μου δίνεται η δυνατότητα να τον προπονήσω. Δε μπορεί μια σχέση σαν αυτή να αποτύχει αν είναι δομημένη από την αρχή. Αν δώσει το 100% από την αρχή, θα παίξει».

Για το νέο γήπεδο: «Υπάρχει μια βούληση, εφόσον τα λεφτά είναι δεσμευμένα θεωρώ, ότι θα γίνει σε χρόνο ρεκόρ. Στο τέλος θα νικήσει η γραφειοκρατία. Ο στόχος είναι εφικτός πάντως».

Για το αν χρειάζεται μπασκετική… τρέλα για να πετύχεις: «Μόνο αυτό, δε μπορεί να περάσει τίποτα άλλο. Το περιβάλλον είναι τυποποιημένο, από συγκεκριμένα γραφεία με οικονομικά συμφέροντα και υπάρχουν κλισέ όπως “ομάδα χωρίς ξένους δε μπορεί να παίξει”. Αυτή είναι η ομορφιά του μπάσκετ, αν το ξέρεις μπορείς να κάνεις τα πάντα. Να φύγουμε από τα τυποποιημένα και να σταματήσουμε να σκεφτόμαστε το πώς θα οικονομήσουμε. Σε πέντε χρόνια θα έχουμε ανάπτυξη».

Για το πώς είναι να βλέπει τη ΝΕΜ να μεγαλώνει μπασκετικά: «Είμαι στα Μέγαρα 35 χρόνια, στη ΝΕΜ τουλάχιστον 25. Δεν είμαι μόνος μου, έχω μια απίστευτη ομάδα από πίσω που πραγματικά υποφέρουν προκειμένου για να μου παρέχουν τα πάντα. Αυτό είναι το μυστικό της επιτυχίας. Μου είχε πει ένας κουμπάρος μου, που παίζει σημαντικό ρόλο στο νέο γήπεδο, “Δεν αισθάνομαι ότι η πόλη πιέζει για την ομάδα” και του είπα να μου δώσει πέντε μήνες να τον… εκθέσω. Κάθε μέρα προστίθενται δύο άνθρωποι στο να μας στηρίζουν. Δεν είμαστε μόνο ΝΕΜ, είμαστε Μέγαρα και αυτό το απολαμβάνουν όλοι. Αν καταφέρουμε και ανέβουμε, θα πω στον Γιώργο Παπαγιάννη να γυρίσει στην ομάδα και να μιλάτε και με αυτόν».

Για το αν είναι στόχος ζωής για τον ίδιο να δει την ομάδα στη GBL με εκείνον στον πάγκο: «Δεν είναι στόχος ζωής αυτός, για να είμαι ειλικρινής. Δε μπορείτε να φανταστείτε το επίπεδο φιλίας στην Elite League. Το λέω σε όλους τους δημοσιογράφους να κάνουν ένα θέμα σχετικά με το πόσες ώρες πριν από ματς κάνουμε πλάκες μεταξύ μας. Μιλάμε κάθε μέρα στο τηλέφωνο, χαίρεται ο ένας με τη χαρά του άλλου. Εμείς στα Μέγαρα το περάσαμε. Θέλω να το διαπιστώσετε μόνοι σας. Νομίζω ότι, επειδή δεν το “κυνηγάμε” με αυτόν τον τρόπο, έτσι θα γίνει. Κάναμε ό,τι μπορούσε από το χέρι μας πέρυσι, τα δώσαμε όλοι όλα. Μέχρι και εγωισμό βγάλαμε στον Ηρακλή, ήθελε να έρθει όλη η πόλη στο γήπεδο. Αν είχαμε τη δυνατότητα θα ήμασταν εμείς 5.000. Το λέω καλοπροαίρετα».

Για το αν θα ήθελε να δοκιμάσει παρόμοιο μοντέλο σε άλλη ομάδα: «Θέλω να είχαμε μια ευκαιρία να φύγουμε όπως είμαστε όλοι και να κάνουμε το ίδιο ακριβώς σε ένα περιβάλλον άλλο, ώστε να δούμε αν εφαρμόζεται αλλού, σε πιο μεγάλη ομάδα. Θα θέλαμε κάτω από άλλες συνθήκες αυτό, ως case study για το ελληνικό μπάσκετ».

Για το αν βλέπει τον εαυτό του σε άλλη ομάδα στο μέλλον: «Όλα γίνονται με τις κατάλληλες συνθήκες. Πρέπει να υπάρχει εξέλιξη. Ναι, γιατί όχι; Πάντα με προυποθέσεις. Δεν είναι εύκολο όπως είμαστε εμείς σαν επιτελείο να μας κάνουν πρόταση άλλες ομάδες. Ό,τι και να γίνει, η σεζόν είναι πετυχημένη».