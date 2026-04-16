Τόμας Μασιούλις ενόψει Παρί: «Παίζουν ακόμα πιο γρήγορα»

Ο Τόμας Μασιούλις σε δηλώσεις του ενόψει της αναμέτρησης της Ζαλγκίρις με την Παρί μίλησε με τα καλύτερα λόγια για την γαλλική ομάδα σημειώνοντας ότι παίζουν πιο γρήγορα σε σχέση με πέρσι, ενώ στάθηκε και στο κλειδί της νίκης.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για την Παρί: «Νομίζω ότι όλοι ξέρουν τι είδους αντίπαλος έρχεται – παίζουν πολύ γρήγορο μπάσκετ, θέλουν να τρέχουν, θέλουν να σουτάρουν τρίποντα. Είναι στην ίδια κατηγορία με τη Βαλένθια. Με την αλλαγή προπονητή, φαίνεται ότι θέλουν ακόμη περισσότερο να πιέσουν στον αιφνιδιασμό. Θα είναι πολύ, πολύ σημαντικό να σταματήσουν την επίθεση transition και να ελέγξουν τη μάχη των ριμπάουντ»

Για το μικρό της ηλικίας του προπονητή της Παρί: «Ποτέ δεν κοιτάζω πόσο χρονών είναι ο αντίπαλος προπονητής. Από ό,τι έχω ακούσει, έχει ήδη κάνει πολλή καλή δουλειά πριν από δύο ή τρία χρόνια ως ένας από τους βασικούς βοηθούς του Τουόμας Ιισάλο. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι κάτι καινούργιο γι' αυτόν - κάνει τη δουλειά του, το σύστημα είναι οικείο, οι παίκτες πιστεύουν σε αυτό και αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Πραγματικά δεν κοιτάζω την ηλικία».

Για τι αν έχει αλλάξει η φιλοσοφία παιχνιδιού με την έλευση του νέου προπονητή: «Θα έλεγα ότι φαίνεται ότι θέλουν να τρέχουν ακόμα περισσότερο σε τρανζίσιον. Έπαιζαν ήδη πολύ γρήγορα, αλλά τώρα θέλουν να ανεβάσουν τον ρυθμό ακόμα περισσότερο και να πιέσουν περισσότερο την μπάλα. Θα είναι πολύ σημαντικό να προστατεύσουμε την μπάλα, επειδή ηγούνται της EuroLeague σε κλεψίματα και επιθετικά ριμπάουντ. Πάντα κάνουν τα τρίποντα, ενώ οι άλλοι τέσσερις παίκτες χτυπούν τις μπαλιά. Είτε αστοχήσουν είτε τα καταφέρουν, όλοι τρέχουν στην άλλη άκρη του γηπέδου. Νιώθω ότι δίνουν έμφαση σε αυτά τα πράγματα ακόμα περισσότερο τώρα».

Για το ποιο θα είναι το κλειδί της νίκης: «Νομίζω ότι το θέμα είναι να μην τους επιτρέψουμε να κάνουν ανοιχτά σουτ για τρίποντα. Για όλη την ομάδα, όχι μόνο για αυτούς τους δύο. Πρέπει να προσπαθήσουμε να τους αναγκάσουμε να μπουν στη ρακέτα, όπου η άμυνα πρέπει να είναι έτοιμη. Πρέπει να ξέρουμε από ποιον και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε. Παίξαμε παρόμοιο παιχνίδι στο Παρίσι - παρόλο που σκόραραν 105 πόντους εναντίον μας, νομίζω ότι αμυνθήκαμε καλά σε καταστάσεις που βρίσκονταν στο μισό γήπεδο»