Πρόεδρος Μπιλμπάο: «Ο ΠΑΟΚ έχει πολύ ταλέντο - Διαφορετικοί οι φετινοί τελικοί»

Για τους τελικούς-remake του ΠΑΟΚ με τη Μπιλμπάο μίλησε η πρόεδρος των Βάσκων, Ιζαμπέλ Ιτούρμπε, σχολιάζοντας τις διαφορές που υπάρχουν στον Δικέφαλο.

Η ισχυρή γυναίκα της ισπανικής ομάδας σε μία εφ' όλης της ύλης συνέντευξη σε τοπικό Μέσο, αναφέρθηκε στους επικείμενους τελικούς με τους Θεσσαλονικείς.

«Αυτή η ομάδα του ΠΑΟΚ «δεν έχει καμία σχέση με αυτήν που αντιμετωπίσαμε πέρυσι, ούτε με αυτήν που αντιμετωπίσαμε στον πρώτο γύρο. Πολύ ταλέντο και πολύ φυσική κατάσταση», υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Υπενθυμίζεται πως, στις 22 Απριλίου ο Δικέφαλος θα υποδεχτεί τη Μπιλμπάο στη Θεσσαλονίκη, ενώ στις 29 του ίδιου μήνα, οι δύο ομάδες θα μονομαχήσουν στη Χώρα των Βάσκων, με τον ΠΑΟΚ να ελπίζει σε διαφορετική κατάληξη.