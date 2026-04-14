Σέκουλιτς: «Η Ντουμπάι έχει χτίσει νοοτροπία νικητή»

Ο νέος προπονητής της Ντουμπάι, Αλεκσάντερ Σέκουλιτς, στάθηκε σε όσα έχει καταφέρει να χτίσει η ομάδα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μέσα σε μια διετία.

Ο Σέκουλιτς πήρε τη θέση του Γιούριτσα Γκόλεματς στον πάγκο της Ντουμπάι και μιλώντας για το φιλόδοξο project ανέφερε: «Πιστεύω ότι αυτός ο σύλλογος έχει καταφέρει μέσα σε δύο χρόνια αυτό που οι περισσότερες ομάδες χρειάζονται μια δεκαετία για να χτίσουν: μια νοοτροπία νικητή και μια πραγματική παρουσία στον ευρωπαϊκό χάρτη. Αυτοί είναι οι βασικοί λόγοι.

Ξέρω σε τι είδους ομάδα έρχομαι, τους παίκτες που διαθέτει, τις δυνατότητες που έχουν δείξει, καθώς και την παρουσία που έχουν καθιερώσει στην EuroLeague και στην ABA League».

Στη συνέχεια, δήλωσε: «Για μένα, το θέμα είναι να έρθω, να μεγιστοποιήσω το δυναμικό τους και να φτάσουμε όλοι μαζί μέχρι το τέλος της σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».