Πολονάρα: «Στόχος μου είναι να επιστρέψω το συντομότερο δυνατό» (pic)

Ο Ακίλε Πολονάρα σε ανάρτησή του ξεκαθάρισε πως ο στόχος του είναι να επιστρέψει όσο πιο σύντομα μπορεί στην αγωνιστική δράση.

Ο Ακίλε Πολονάρα κέρδισε την πιο σημαντική μάχη της ζωής του και τώρα δουλεύει ώστε να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση.

Ο έμπειρος φόργουορντ βρέθηκε στο παιχνίδι της Νάπολι με την Τρεβίζο και με ανάρτησή του στο Instagram τόνισε πως στόχος του είναι να επιστρέψει όσο πιο σύντομα μπορεί ξανά στα παρκέ.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Θα ήθελα να διευκρινίσω μερικά από όσα διάβασα τις τελευταίες μέρες στα social media. Δεν προπονούμαι με τη Σάσαρι καθώς βρίσκομαι μακριά από την πόλη λόγω κάποιων ιατρικών ραντεβού. Στόχος μου είναι να επιστρέψω το συντομότερο δυνατό. Τις τελευταίες εβδομάδες είμαι στη Νάπολι και η Αβελίνο με έχει εξυπηρετήσει δίνοντάς μου τη δυνατότητα να προπονούμαι μόνος μου».