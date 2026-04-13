Υπέγραψαν σε standard συμβόλαιο τον Νικ Σμιθ Τζούνιορ ενόψει των play-offs οι Λέικερς

Οι Λος Άντζελες Λέικερς υπέγραψαν σε standard συμβόλαιο τον Νικ Σμιθ Τζούνιορ ενόψει των play-offs.

Η regular season του ΝΒΑ ολοκληρώθηκε και τώρα οι Λος Άντζελες Λέικερς έχουν μπροστά τους τις αναμετρήσεις με τους Χιούστον Ρόκετς για τα play-offs.

Οι «Λιμνάνθρωποι» πριν λίγες μέρες αποδέσμευσαν τον Κόμπε Μπάφκιν και έτσι «άνοιξαν» μία θέση στο ρόστερ τους. Τελικά, ο οργανισμός αποφάσισε να υπογράψει σε standard συμβόλαιο τον Νικ Σμιθ Τζούνιορ και όχι τον Ντριου Τίμι.

Ο Τζέι Τζέι Ρέντικ μίλησε για αυτή την απόφαση και τόνισε πως οι Λέικερς χρειάζονταν ακόμα έναν χειριστή της μπάλας, αφού οι Λούκα Ντόντσιτς και Όστιν Ριβς παραμένουν εκτός αγωνιστικής δράσης.

Ο Σμιθ Τζούνιορ αγωνίστηκε σε 29 ματς φέτος με τους «Λιμνανθρώπους» (ξεκίνησε σε ένα βασικός) και είχε κατά μέσο όρο 6 πόντους και 1 ασίστ σε 12,3 λεπτά στο παρκέ. Συνολικά σε 140 ματς στην λίγκα (ήταν βασικός σε 28) με τους Σάρλοτ Χόρνετς (2023-25) και τους Λέικερς (2025-26) έχει κατά μέσο όρο 7,5 πόντους, 1,6 ριμπάουντ και 1,7 ασίστ σε 17,5 λεπτά.