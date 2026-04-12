Το «Χριστός Ανέστη» του Πουλακίδα στα ελληνικά (pic)

Ο Τζον Πουλακίδας με ανάρτηση του στο Instagram ευχήθηκε «Χριστός Ανέστη» στα ελληνικά, με τον άσο των Μάβερικς να μην ξεχνά τις ελληνικές του ρίζες.

Ο Τζον Πουλακίδας έχει εντυπωσιάσει τον τελευταίο καιρό με τις εμφανίσεις του στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού, με τον άσο των Μάβερικς να έχει συγκεντρώσει όλα τα βλέμματα.

Τελευταία καλή του εμφάνιση αυτή κόντρα στους Σπερς, με τον Ελληνοαμερικανό γκαρντ να παίζει για 30΄εναντίον των «Σπιρουνιών» μετρώντας 12 πόντους με 4/10 τρίποντα, ενώ «γέμισε» την στατιστική του, με ένα κλέψιμο, ένα κόψιμο και ένα ριμπάουντ.

Ο Πουλακίδας, μάλιστα, με ανάρτηση του στο Instragram ευχήθηκε «Χριστός Ανέστη» στα ελληνικά, με τον άσο των Μάβερικς να μην ξεχνά τις ελληνικές του ρίζες.