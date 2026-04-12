Euroleague: Εξ αναβολής ντέρμπι ανάμεσα σε Μακάμπι Τελ Αβίβ και Χάποελ Τελ Αβίβ

Μακάμπι Τελ Αβίβ και Χάποελ Τελ Αβίβ θα αναμετρηθούν για το εξ αναβολής ντέρμπι της 30ης αγωνιστικής της Euroleague.

Η αγωνιστική δράση στην Euroleague συνεχίζεται και την Κυριακή (12/4). Πιο συγκεκριμένα, Μακάμπι Τελ Αβίβ και Χάποελ Τελ Αβίβ θα κοντραριστούν στο «Aleksandar Nikolic Hall» για το εξ αναβολής ματς της 30ης αγωνιστικής. Φυσικά, το ματς είναι κομβικής σημασίας για την πρώτη εξάδα, με μία αγωνιστική να απομένει για το φινάλε της regular season.

Το τζάμπολ του ντέρμπι θα γίνει στις 22:15 και ο αγώνας θα μεταδοθεί από το Nova Sports Prime.

Η βαθμολογία:

1) Ολυμπιακός 25-12

2) Βαλένθια 24-13

3) Ρεάλ Μαδρίτης 23-14

4) Φενερμπαχτσέ 23-14

5) Χάποελ Τελ Αβίβ 22-14

6) Ζαλγκίρις Κάουνας 22-15

7) Ερυθρός Αστέρας 21-16

8) Παναθηναϊκός AKTOR 21-16

9) Μονακό 21-16

10) Μπαρτσελόνα 20-17

11) Ντουμπάι 19-18

12) Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-18

13) Μπάγερν Μονάχου 17-20

14) Αρμάνι Μιλάνο 17-20

15) Παρί 15-22

16) Παρτιζάν 15-22

17) Μπασκόνια 13-24

18) Βίρτους Μπολόνια 13-24

19) Αναντολού Εφές 12-25

20) Βιλερμπάν 8-29

22:15 Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ