Ο Πουλακίδας σκέφτηκε να… κόψει τον Ουεμπανιάμα αλλά ήταν αδύνατο! (vid)

Ο Τζον Πουλακίδας σκέφτηκε προς στιγμήν να προσπαθήσει να σταματήσει στον αέρα τον Βίκτορ Ουεμπανιάμα, όμως γρήγορα κατάλαβε πως αυτό ήταν αδύνατο.

Τα ξημερώματα, στην ήττα των Μάβερικς από τους Σπερς (139-120) ο Πουλακίδας είχε μια ακόμη καλή παρουσία με 12 πόντους (4/10 τρίποντα), 1 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο και 1 τάπα σε 30 λεπτά.

Στη διάρκεια της πρώτης περιόδου ο ομογενής γκαρντ είδε τον Γάλλο «εξωγήινο» των 224 εκατοστών να πηδάει για κάρφωμα και σκέφτηκε πως θα μπορούσε να τον εμποδίσει. Το μόνο που έγινε τελικά ήταν ακόμα μία εντυπωσιακή φάση από τον Ουεμπανιάμα με ένα εμφατικό κάρφωμα.

Δείτε τη φάση: