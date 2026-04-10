H Nτουμπάι καιγόταν για τη νίκη και για τα play-in, ωστόσο η Εφές της έκοψε τα φτερά: Η τουρκική ομάδα με όπλο την άμυνα της κέρδισε με 69-85 και όπως όλα δείχνουν αφήνει το σύνολο του Γκόλεματς εκτός δεκάδας.

Η... αδιάφορη Εφές έκανε την ζημιά στην Ντουμπάι: Η ομάδα από τα Εμιράτα «καιγόταν» για τη νίκη που θα την έφερνε κοντά στα play-in, ωστόσο οι παίκτες του Γκόλεματς εμφανίστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων, ήταν εξωφρενικά άστοχοι (4/21τρ.) με αποτέλεσμα να γνωρίσουν την ήττα με 69-85.

Πλέον η Ντουμπάι έπεσε στο 19-18 και την τελευταία αγωνιστική ψάχνει νίκη κόντρα στην Βαλένθια στο Σεράγεβο και ταυτόχρονα ήττα της Μπαρτσελόνα εντός έδρας από την αδιάφορη Μπάγερν για να μπει από την.... κλειδαρότρυπα στην πρώτη δεκάδα και τα play-in. Από την άλλη η τουρκική ομάδα βελτίωσε το ρεκόρ της στο 12-25.

O Mπουμπουά έκανε την ζημιά στην ομάδα του Γκόλεματς - κυρίως στο 4ο δεκάλεπτο - με τον Γάλλο γκαρντ να ολοκληρώνει την αναμέτρηση με 18 πόντους, 5 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Πολύ καλή εμφάνιση του Οσμάνι (14π.), πληθωρικός Λόιντ με 13 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

Από την άλλη πλευρά ο Μούσα ήταν πρώτος σκόρερ με 13 πόντους, αλλά άσχημα ποσοστά (4/15σ.), με τον Αβράμοβιτς να συμπληρώνει 12 πόντους με 4 ασίστ και τον Καμπενγκέλε να προσθέτει 11 πόντους (5/9τρ.).

Αμφίρροπο πρώτο δεκάλεπτο με τουρκικό προβάδισμα

H Nτουμπάι πήρε προβάδισμα με το καλημέρα του παιχνιδιού, με τους Άντερσον και Μούσα να δίνουν σκορ (6-3 στο 2’) και την Εφές να απαντά για το 7-7. Ο Γκόλεματς έπαιρνε σκορ από διαφορετικούς παίκτες (12-9 στο 4’), με τον Οσμάνι να δίνει λύσεις στην τουρκική ομάδα (4π. 12-11 στο 5’). Το παιχνίδι είχε γρήγορο ρυθμό, με τις άμυνες να μην έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο και την ομάδα του Λάσο να παίρνει για πρώτη φορά προβάδισμα με μια βολή του Μπομπουά (16-17 στο 7’). O Oυάιλερ-Μπαμπ έδωσε αέρα 4π. (18-22) στους φιλοξενούμενους, με την Εφές να κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο στο +4 (20-24) δείχνοντας καλή εικόνα στο παρκέ.

Αγνώριστη η Ντουμπάι, έκανε ότι ήθελε και πήρε διψήφιο προβάδισμα η Εφές

Με 6-0 σερί μπήκε η ομάδα του Λάσο στην δεύτερη περίοδο, αποκτώντας για πρώτη φορά διψήφιο προβάδισμα (+10, 20-30 στο 12’). Η τουρκική ομάδα ήλεγχε τον ρυθμό μέσα της άμυνας της, κρατούσε χαμηλά στο σκορ το σύνολο του Γκόλεματς (26π. σε 15’) και διατηρούσε την διαφορά σε διψήφια επίπεδα (+11, 26-37). Οι φιλοξενούμενοι εκτελούσαν με πολύ καλά ποσοστά από τα 6.75μ. (5/8τρ.) είχαν φέρει περισσότερο το παιχνίδι στα μέτρα τους, με τον Λάσο να παίρνει σκορ από όλους τους παίκτες του. Η Ντουμπάι είχε χάσει τελείως την συγκέντρωση της, ο Κάι Τζόουνς είχε… κρύψει την ρακέτα για τους γηπεδούχους, με την Εφές να κλείνει το πρώτο μέρος στο +18 (33-51).

Ανέβασε την ένταση της η Ντουμπάι, διατήρησε την διαφορά η τουρκική ομάδα

Με τον Πετρούσεφ να δίνει πόντους από την ρακέτα η Ντουμπάι προσπάθησε να μειώσει την διαφορά, έχοντας παράλληλα ανεβάσει την ένταση στην άμυνα της (37-54 στο 22’). Ο Καμπενγκέλε με γκολ-φάουλ έριξε την διαφορά στο -13 (41-54 στο 23’), με τον Οσμανί να δίνει λύσεις στην Εφές (41-58 στο 24’). Οι παίκτες του Λάσο διατηρούσαν το προβάδισμα τους σε επίπεδα ασφαλείας (+16, 46-62 στο 26’), με την Ντουμπάι να τρέχει σερί 6-0 μειώνοντας στο -10 (52-62 στο 29’). Το φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου βρήκε την ομάδα του Πάμπλο Λάσο στο +10 (54-64), με τους γηπεδούχους να έχουν ανεβάσει την ένταση στο παιχνίδι τους σε σχέση με το πρώτο μέρος.

Η Ντουμπάι έβαλε πίεση στην Εφές, η τουρκική ομάδα άντεξε και έφυγε με άνετο διπλό

Με πέντε συνεχόμενους πόντους του Μπέρτανς μπήκε η Ντουμπάι στο τέταρτο δεκάλεπτο, μειώνοντας την διαφορά στο -5 (59-64), με την Εφές να βρίσκει σφυγμό απαντώντας με 8-0 σερί για να στείλει ξανά την διαφορά σε ασφαλή επίπεδα (+13, 59-72 στο 33'). Οι παίκτες του Γκόλεματς μέσω της άμυνας τους έριξαν ξανά το τουρκικό προβάδισμα σε μονοψήφιο αριθμό (-8, 66-74 στο 35'), με τον Μπέρτανς να αστοχεί σε καθοριστικό ελεύθερο τρίποντο. Ο Χαζέρ με γκολ-φάουλ έδωσε ανάσα (66-77 στο 36') στη Εφές, με τον Τούρκο γκαρντ να σκοράρει εκ νέου καλάθι και φάουλ για να εκτοξεύσει την διαφορά στο + 14 (66-80 στο 36'). Το καλάθι του Μπομπουά διαμόρφωσε το 66-82 στο 38' με την ομάδα του Πάμπλο Λάσο να βάζει τις βάσεις για ένα άνετο διπλό. Τελικά η Εφές άντεξε στην πίεση της Ντουμπάι σε όλο το τέταρτο δεκάλεπτο, κερδίζοντας στο φινάλε με 69-85.

Τα δεκάλεπτα: 20-24, 33-51, 54-64, 69-85.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης