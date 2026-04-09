Η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού: Ασταμάτητος ο Ντόρσεϊ, πήρε λύσεις από πολλούς ο Μπαρτζώκας

Ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη απέναντι στην Χάποελ Τελ Αβίβ, με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να βρίσκεται σε… καυτό βράδυ και τον Γιώργο Μπαρτζώκα να βλέπει πολλούς παίκτες να του δίνουν πράγματα.

Αναλυτικά η κριτική των παικτών του Ολυμπιακού:

Τόμας Ουόκαπ: Δεν κατάφερε να σκοράρει στο πρώτο ημίχρονο (0/1 δίποντο, 0/3 τρίποντα), όμως δημιούργησε για τους συμπαίκτες του (4 ασίστ), ενώ μέτρησε ακόμα 2 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο. Στην επανάληψη βρήκε τους πρώτους (και μοναδικούς) πόντους του (2) και, χωρίς να προσφέρει πολλά περισσότερα. Τελείωσε τον αγώνα με 2 πόντους, 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 1 λάθος σε 17:56. Βαθμός: 6

Κόρι Τζόσεφ: Θετική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο με 8 πόντους, δίνοντας λύσεις στην επίθεση όταν το χρειάζονταν οι «ερυθρόλευκοι», ενώ είχε και μία ασίστ. Στην επανάληψη δεν έκανε φανερή την παρουσία του και τελείωσε τον αγώνα με 10 πόντους, 1 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 20:34. Βαθμός: 7

Τάισον Ουόρντ: Βοήθησε σε όλους τους τομείς στο πρώτο ημίχρονο, μετρώντας 6 πόντους (2/3 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο. Δεν φάνηκε στο δεύτερο ημίχρονο και τελείωσε τον αγώνα με 6 πόντους, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 15:14. Βαθμός: 6

Σακίλ ΜακΚίσικ: Ήταν άστοχος στο πρώτο ημίχρονο (0/3 τρίποντα), πετυχαίνοντας ένα καλάθι και φάουλ. Ωστόσο, μάζεψε 2 ριμπάουντ και δημιούργησε δύο φορές για τους συμπαίκτες του. Τελείωσε τον αγώνα με 3 πόντους, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 λάθος σε 07:45. Βαθμός: 5

Κώστας Παπανικολάου: Έμεινε ελάχιστα στο παρκέ στο πρώτο ημίχρονο (5:23) και ευστόχησε στο μόνο τρίποντο που εκτέλεσε. Βρήκε περισσότερες λύσεις στην επανάληψη και τελείωσε τον αγώνα με 9 πόντους, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 λάθος σε 18:53. Βαθμούς: 6

Τάιλερ Ντόρσεϊ: Ήταν ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο. Είχε 3/6 δίποντα, 2/3 τρίποντα (13 πόντους), είχε ακόμα 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και ήταν αυτός που ώθησε τους «ερυθρόλευκους» να κάνουν την ανατροπή μετά το αρχικό 11-0 της Χάποελ. Είχε και ένα μεγάλο τρίποντο και φάουλ που έβαλε μπροστά τον Ολυμπιακό στα τελευταία δευτερόλεπτα της δεύτερης περιόδου. Συνέχισε με τον ίδιο ρυθμό και στην επανάληψη, τελειώνοντας το ματς με 23 πόντους, 4 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη σε 33:52. Βαθμός: 10

Σάσα Βεζένκοφ: Σε χαμηλές πτήσεις στο πρώτο ημίχρονο, έχοντας 0/2 τρίποντα, 2 λάθη και παίρνοντας απλά ένα ριμπάουντ. Στην επανάληψη ανέβασε αρκετά την απόδοση του, ειδικά στην τρίτη περίοδο, και τελείωσε τον αγώνα με 10 πόντους, 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 λάθη σε 24:51. Βαθμός: 7

Άλεκ Πίτερς: Στο πρώτο ημίχρονο ευστόχησε σε όλα του τα σουτ (7 πόντοι), βοήθησε στα ριμπάουντ (3) και είχε και μία ασίστ. Στην επανάληψη συνέχισε να προσφέρει πράγματα, κυρίως στο ριμπάουντ, και τελείωσε τον αγώνα με 11 πόντους, 8 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 λάθος σε 16:13. Βαθμός: 6

Νίκολα Μιλουτίνοφ: Στο πρώτο ημίχρονο μέτρησε 5 πόντους με 1 καλάθι και 3 βολές, χωρίς να προσφέρει κάτι άλλο στην ομάδα του σε 6:55. Πήρε περισσότερο χρόνο στην επανάληψη αλλά δεν βρέθηκε σε καλό βράδυ και τελείωσε το ματς με 9 πόντους σε 15:40. Βαθμός: 4

Μουσταφά Φαλ: Στο πρώτο ημίχρονο έμεινε στο παρκέ για 6:08 και παρόλο που δεν μπόρεσε να βρει σκορ, μάζεψε ένα ριμπάουντ, έδωσε 3 ασίστ και έκανε 1 μπλοκ. Στην επανάληψη μπορεί να μην σκόραρε, αλλά πήρε κρίσιμα ριμπάουντ στην τελευταία περίοδο και έδωσε δεύτερες ευκαιρίες στους συμπαίκτες του. Τελείωσε τον αγώνα με 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 2 μπλοκ σε 12:03. Βαθμός: 6

Ντόντα Χολ: Έδωσε σημαντική ενέργεια στους «ερυθρολεύκους» στο πρώτο ημίχρονο και στις δύο πλευρές του παρκέ. Κυριάρχησε κάτω από τις ρακέτες (4 ριμπάουντ), έκανε ένα μπλοκ και πέτυχε 6 πόντους με 3/3, έχοντας και ένα εντυπωσιακό κάρφωμα στο τέλος της δεύτερης περιόδου. Έριξε την απόδοσή του στην επανάληψη και τελείωσε το ματς με 6 πόντους, 5 ριμπάουντ, 1 λάθος και 2 μπλοκ σε 11:58. Βαθμός: 6