Μπριν Ταϊρί: Επαναστάτης από κούνια και με αιτία! (vids)

Το επαναστατικό ταξίδι του 28χρονου γκαρντ από το Νιου Τζέρσεϊ στη Θεσσαλονίκη έχει πολλή ψυχή.

Αν αποκαλέσεις τον Μπριν Ταϊρί «κρυφό όπλο» τον αδικείς κατάφορα. Η πρώτη χρονικά μεταγραφή του ΠΑΟΚ της νέας εποχής έχει κλείσει πια τα 28 του χρόνια και το έχει δείξει σε πολλές περιπτώσεις τι μπορεί να κάνει με τη μπάλα, αλλά και πόσο μπορεί να συνδέσει το παιχνίδι του με την ψυχή του. Ο επαναληπτικός του ΠΑΟΚ στη Μούρθια, στον οποίο ο δικέφαλος εξασφάλισε την πρόκριση (για δεύτερη συνεχόμενη φορά) στον τελικό του FIBA Europe Cup, ήταν το καλύτερο ματς του… μέχρι το επόμενο.

Για τον Ταϊρί η επαγγελματική «συνάντηση» με τον ΠΑΟΚ μοιάζει να είναι κάτι βαθύτερο από έναν σταθμό καριέρας κι ένα καλό συμβόλαιο. Διότι ο απόφοιτος του Ole Miss έχει συνηθίσει από βρέφος την… επαναστατική κουλτούρα. Γεννήθηκε σε τέτοιο περιβάλλον, αλλά κι εκεί επέλεξε να κινείται. Ένας επαναστάτης από κούνια, αλλά και… με αιτία!

Ακόμα και o τόπος που γεννήθηκε… μυρίζει επανάσταση. Το Μέτουτσεν είναι πια μια πλήρως αστικοποιημένη κοινότητα στο Νιου Τζέρσεϊ (καμιά 20αριά μίλια από το Νιούαρκ, όπου ως γνωστό ευδοκιμεί τεράστια ελληνική κοινότητα). Κουβαλάει, όμως, επαναστατικά μηνύματα λόγω ονόματος: Ο Μέτουτσεν ήταν διάσημος αρχηγός των Ινδιάνων Λενάπε, φόβος και τρόμος των πρώτων αποίκων με τους 1.200 πολεμιστές του, αρνήθηκε να υποταχθεί και πέθανε στη μάχη. Το όνομά του είναι από τα ελάχιστα «ινδιάνικα» που σώθηκαν στις τοπωνυμίες της πολιτείας. Καθόλου τυχαίο.

Ο Μπριν έρχεται από μια οικογένεια πλήρως αθλητική. Με πατέρα πρωταθλητή ΗΠΑ στο λακρός (μια παραλλαγή του χόκεϊ επί χόρτου, παραδοσιακό σπορ των Ινδιάνων, με μπαστούνι που μοιάζει με απόχη!), αδελφό στο αμερικανικό ποδόσφαιρο, ξαδέλφια επίσης πρωταθλητές του λακρός, δεν μπορούσε παρά να μπει στον αθλητισμό από πολύ μικρός. Ούτως ή άλλως ήταν υπερκινητικό και πολύ αθλητικό παιδί. Τα δοκίμασε όλα τα ομαδικά σπορ, μάλιστα με μεγάλη επιτυχία. Στο τοπικό γυμνάσιο του Ράτγκερς έπαιζε παράλληλα στις ομάδες λακρός, ποδοσφαίρου, αμερικανικού ποδοσφαίρου και μπάσκετ!

Από το λακρός απομακρύνθηκε μετά από έναν σοβαρό τραυματισμό στο στήθος, που του προκάλεσε πνευμονική θλάση. Από το ποδόσφαιρο τον απομάκρυνε η ίδια του η μητέρα, όταν πήγε να τον δει σ’ ένα ματς και το θεώρησε πολύ βίαιο με τα συνεχή τάκλιν. Ο ίδιος επέλεξε το μπάσκετ από το αμερικανικό ποδόσφαιρο, επειδή είδε μεγάλη προοπτική επιτυχίας. Στην ομάδα του Σεν Τζόσεφ, όπου έκλεισε τη γυμνασιακή του καριέρα, ήταν συμπαίκτης με τον Καρλ Άντονι Τάουνς, τον Δομηνικανό σταρ του ΝΒΑ.

Όταν τελείωσε το γυμνάσιο βρέθηκε μπροστά σ’ ένα ευχάριστο δίλημμα: Του πρόσφεραν αθλητικές υποτροφίες και για αμερικανικό ποδόσφαιρο και για μπάσκετ! Το νερό, όμως, είχε μπει πια στο αυλάκι. Αφοσιώθηκε στην πορτοκαλί μπάλα κι έκανε μια παράξενη επιλογή, προτιμώντας το Ole Miss από διάφορα άλλα ονομαστά κολέγια, όπως το Kansas State και το UMass. Γιατί; Ο Άντι Κένεντι, ο τότε κόουτς του πανεπιστημίου, του υποσχέθηκε ότι θα ήταν «πενταδάτος» από το πρώτο ματς. Και όχι, πιθανότατα, διότι το παρατσούκλι της ομάδας είναι Rebels, επαναστάτες.

Έτσι το καλοκαίρι του 2016 ταξίδεψε στο νότο. Δεν τον φόβιζε αυτό, ούτως ή άλλως και στην περιοχή του μόνο το 4% είναι μαύριοι, σύμφωνα με την τελευταία απογραφοί. Παραδέχτηκε ότι άκουσε ρατσιστικά σχόλια, όχι μόνο στην αρχή, αλλά και στην περίοδο της λάμψης του. Χωρίς να το ξέρει, σφυρηλάτησε και τις πρώτες σχέσεις με τον ΠΑΟΚ. Από τους πιο διακεκριμένους αποφοίτους του Ole Miss είναι και ο Τζον Νιούμαν, που συνέδεσε το όνομά του με τον ΠΑΟΚ τη δεκαετία του 1980.

Ο Κένεντι κράτησε την υπόσχεσή του. Τον έβαλε βασικό από το πρώτο ματς, αν και είχε διαπιστωμένο πρόβλημα στο γόνατο. Κι αυτός το ανταπέδωσε οδηγώντας την ομάδα στα προημιτελικά του ΝΙΤ, του «δεύτερου» κολεγιακού τουρνουά μετά το NCAA. Μετά την τρίτη του σεζόν, το καλοκαίρι του 2019, το σκέφτηκε πολύ να δηλώσει για το ντραφτ, τελευταία στιγμή αποσύρθηκε για να ολοκληρώσει την κολεγιακή του τετραετία. Τελικά κρίθηκε επιλέξιμος για το ντραφτ το καλοκαίρι του 2020.

To 2019 συγκέντρωσε πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας για μια ακόμα επαναστατική πράξη. Πριν την έναρξη του ματς με το κολέγιο της Τζόρτζια γονάτισε στο γήπεδο, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για μια ρατσιστική πορεία που γινόταν εκείνη την ώρα στους δρόμους του Όξφορντ, της πόλης του κολεγίου του. Μπήκε πάλι στο στόχαστρο των ρατσιστών, αλλά δεν φοβήθηκε να εκφράσει την αντίθεσή του και μάλιστα με πράξεις, σ’ ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον.

Στο περίεργο ντραφτ της πανδημίας του 2020, που έγινε μάλιστα Νοέμβριο, δεν άκουσε το όνομά του. Αυτοί που αποφάσισαν να επενδύσουν μακροπρόθεσμα σ’ αυτόν ήταν οι Τορόντο Ράπτορς, που του’ καναν συμβόλαιο και τον έστειλαν στην θυγατρική τους, τους Raptors 905. Έμεινε εκεί για δύο σεζόν, με διψήφια νούμερα σε πόντους, αλλά το τηλεφώνημα που θα τον ενεργοποιούσε στην πρώτη ομάδα δεν ήλθε ποτέ. Μετά από ένα πέρασμα στη Δομηνικανή Δημοκρατία με τους Ίντιος, αποφάσισε να πάρει το αεροπλάνο για Ευρώπη.

Πριν τη συμφωνία με τον ΠΑΟΚ πρόλαβε να παίξει σε τέσσερις ευρωπαϊκές ομάδες, σε διαφορετικές χώρες και διαφορετικές κουλτούρες: Την βελγική Οστάνδη (με την οποία αναδείχτηκε και πρωταθλητής της κοινής βελγο-ολλανδικής λίγκας το 2023) με 15,6 πόντους σε 28 ματς, την Ντινάμο Σάσαρι από την Ιταλία με 13,9 πόντους σε 28 ματς, την Πετκίμ της Τουρκίας (όπου αντιμετώπισε και τον ΠΑΟΚ) με 13,9 πόντους σε 29 ματς και την Ιγκοκέα από το σερβικό κομμάτι της Βοσνίας Ερζεγοβίνης με 16,0 πόντους σε μόλις 5 ματς. Σε όλες κατάφερε να διακριθεί όχι μόνο για την ικανότητά του στο σκοράρισμα, αλλά και για την ψυχή που κατέθετε σε κάθε ματς. Το κύριο χαρακτηριστικό των επαναστατών.