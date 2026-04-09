Παραλήρημα του προπονητή της Μούρθια για Ταϊρί: «Είναι χειρότερος του Ντε Τζούλιους σε ταλέντο»

Ο προπονητής της Μούρθια, Σίτο Αλόνσο προχώρησε σε μια unfair κίνηση στην διάρκεια των δηλώσεών του μετά τον δεύτερο ημιτελικό με τον ΠΑΟΚ.

Ο Δικέφαλος πέταξε εκτός τελικού την Μούρθια και ο coach των Ισπανών, Σίτο Αλόνσο μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου τα... έβαλε με τον Μπριν Ταϊρί, που ήταν ο... δήμιος της ομάδας του.

«Συγχαρητήρια σε όλους εκτός από τον αριθμό 5 (σ.σ. Ταϊρί) του ΠΑΟΚ», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ισπανός προπονητή, δίνοντας συνέχεια στο επεισόδιο που δημιουργήθηκε μετά το τέλος του αγώνα.

Ο Αλόνσο, μάλιστα αναφέρθηκε με υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς για τον Μπριν Ταϊρί, αναφερόμενος και στο ενδιαφέρον που είχε δείξει η Μούρθια για την απόκτησή του.

«Πρέπει να είμαστε ευγνώμονες που αυτός ο παίκτης δεν ήθελε να αγωνιστεί μαζί μας, γιατί είναι τρομερά χειρότερος από τον Ντε Τζούλιους σε εκπαίδευση, προσωπικότητα και ταλέντο. Μας είπε όχι και αποκτήσαμε τον Ντέιβιντ.

Δυστυχώς ήμασταν στα πρόθυρα να τον αποκτήσουμε, αλλά αρνήθηκε. Δεν θα πηγαίναμε 3οι αν είχε έρθει· θα πηγαίναμε 9οι ή 10οι. Είναι πολύ κακός παίκτης!».

Ο Σίτο Αλόνσο, μάλιστα συνέχισε να προκαλεί με τις δηλώσεις του, αφού ευχήθηκε η Μπιλμπάο να κατακτήσει το FIBA Europe Cup και να έχει μεγαλύτερο σεβασμό από αυτόν που είχε η Μούρθια...

Αναλυτικά όσα είπε:

«Σε ορισμένες στιγμές ήμασταν άξιοι για κάτι περισσότερο, αλλά δεν είναι εύκολο με αυτή τη διαφορά στα ριμπάουντ. Η ομάδα κατέβαλε μια απίστευτη προσπάθεια.

Το σημερινό δεν είναι δύσκολο, πρέπει να ξέρεις τον τρόπο που έχασες, δύσκολο είναι να δουλεύεις και να ζεις δραματικές καταστάσεις με τραυματισμούς, να έχει λίγο κοινό, αλλά τώρα να χτίζεται κάτι τρομερό.

Ήταν μια δύσκολη μέρα; Αυτό είναι απίστευτο… Εύχομαι η ισπανική ομάδα, η Μπιλμπάο, να νικήσει τους Έλληνες και να έχει μεγαλύτερο σεβασμό από αυτόν που είχαμε εμείς».