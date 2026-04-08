AS: «Σπασμένο παιχνίδι στα χέρια του Παναθηναϊκού η Μπαρτσελόνα»

Για μια Μπαρτσελόνα που κατέρρευσε κόντρα σε έναν Παναθηναϊκό που εμφανίστηκε κυρίαρχος, γράφει ο ισπανικός Τύπος.

Η σαρωτική νίκη του Παναθηναϊκού επί της Μπαρτσελόνα στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» αποτυπώθηκε γλαφυρά στον ισπανικό Τύπο, κάνοντας λόγο για μόνο μία ομάδα στο γήπεδο.

Η «Marca» έγραψε χαρακτηριστικά: «Ο Παναθηναϊκός συνέτριψε την Μπάρτσα στο Παλάου. Η ομάδα του Αταμάν εξασφάλισε τη νίκη στη Βαρκελώνη σε έναν αγώνα όπου υπήρχε μόνο μία ομάδα στο γήπεδο.

Η Μπαρτσελόνα υπέστη άλλη μια ήττα, αυτή τη φορά εντός έδρας, χάνοντας με 79-93 από τον Παναθηναϊκό σε έναν αγώνα όπου ήταν πίσω στο σκορ με 32 πόντους στο τελευταίο δεκάλεπτο. Οι Έλληνες δεν έδωσαν καμία πιθανότητα νίκης στους Καταλανούς: προηγήθηκαν σε όλο το παιχνίδι και η επιθετική τους αποτελεσματικότητα αποδείχθηκε καθοριστική για την επέκταση του προβαδίσματος τους σε κρίσιμες στιγμές, αφήνοντας την Μπάρτσα σαφώς εκτός αγώνα».

Από την πλευρά της η «AS» στέκεται στο γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός άφησε την Μπαρτσελόνα εκτός πλέι οφ.

Συγκεκριμένα, σημειώνει: «Η Μπάρτσα καταρρέει. Ο Παναθηναϊκός, που προηγούνταν με 31 πόντους, επανέφερε τους Μπλαουγκράνα στην πραγματικότητα, ουσιαστικά αποκλείοντάς τους από τα πλέι οφ.

Αυτή είναι η πορεία της Μπάρτσα. Μπορεί να μπει στα πλέι ιν, σχεδόν σίγουρα όχι στα πλέι οφ, αλλά η ήττα από τον Παναθηναϊκό ήταν η σαφής απόδειξη ότι αυτή η ομάδα έχει φτάσει στα όριά της. Φυσικά, σωματικά, αλλά και μπασκετικά. Χωρίς πόιντ γκαρντ, με το τρίποντο ως το μόνο επιθετικό τους όπλο, και με μια άμυνα που είναι κάτι παραπάνω από αδύναμη, δεν μπορούν να ανταγωνιστούν στην Ευρώπη. Όχι απλώς να κερδίσουν ένα παιχνίδι εναντίον μιας ομάδας που διεκδικεί τα πάντα με βάση το ρόστερ και το ταλέντο, αλλά απλώς να ανταγωνιστούν. Οι Μπλαουγκράνα ήταν ένα σπασμένο παιχνίδι στα χέρια του Παναθηναϊκού που έκανε ό,τι ήθελε. Είναι τόσο απλό. Από το πρώτο λεπτό μέχρι το τελευταίο, οι Έλληνες ήταν πολύ ανώτεροι».

Η καταλανική «Mundo Deportivo», αναφέρει: «Η συντριπτική ήττα για την Μπάρτσα περιπλέκει τις ελπίδες της για τα πλέι οφ. Η ομάδα των Μπλαουγκράνα υφίσταται βαριά ήττα από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος προηγούνταν με 31 πόντους στο Παλάου. Η ομάδα του Πασκουάλ έχασε ακόμη και τον «μέσο όρο» σε έναν αγώνα που κυριαρχήθηκε από την αρχή μέχρι το τέλος από την ομάδα του Εργκίν Αταμάν.



Όλοι οι περιορισμοί που αντιμετώπιζε η Μπάρτσα με ποικίλους βαθμούς επιτυχίας τις τελευταίες εβδομάδες αποκαλύφθηκαν αυτή την Τρίτη στο Παλάου Μπλαουγκράνα, όπου οι Μπλαουγκράνα υπέστησαν τη χειρότερη ίσως ήττα της σεζόν. Ένας αποφασισμένος Παναθηναϊκός, με ανώτερη αθλητικότητα και ταλέντο, δεν έδειξε κανένα έλεος στους παίκτες του Τσάβι Πασκουάλ, οι οποίοι ηττήθηκαν με μοιραία 79-93.



Με αυτή την ήττα, οι πιθανότητες της Μπάρτσα να φτάσει στα πλέι οφ περιπλέκονται και μάλιστα θέτουν υπό αμφισβήτηση την πρόκρισή της στα πλέι οφ. Οι Έλληνες προχωρούν με μία ακόμη νίκη και πήραν και το προβάδισμα στις μεταξύ τους αναμετρήσεις (ήττα με επτά πόντους στο ΟΑΚΑ).