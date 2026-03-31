Επέστρεψε στις προπονήσεις ο μαχητής Πολονάρα (vid)

Μεγάλη στιγμή για τον Ακίλε Πολονάρα, ο οποίος επέστρεψε στις προπονήσεις.

Ο μαχητής Ακίλε Πολονάρα εννέα μήνες μετά την διάγνωσή του με λευχαιμία επέστρεψε στις προπονήσεις!

Ο Ιταλός υποβλήθηκε σε μεταμόσχευση μυελού των οστών και έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο για την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Ο 34χρονος επέστρεψε στις προπονήσεις και πλέον όλοι περιμένουν την στιγμή που θα τον δουν ξανά στο παρκέ να αγωνίζεται, έχοντας κερδίσει φυσικά πρώτα την πιο σημαντική μάχη του.

«Το να ξαναπάρω την μπάλα στα χέρια μου μετά από δέκα μήνες ήταν συναρπαστικό, όμορφο. Στην αρχή ένιωθα σαν να ήταν η πρώτη φορά που έπαιζα μπάσκετ, αλλά μετά, σουτ με το σουτ, το συναίσθημα επέστρεφε όλο και περισσότερο.

Προς το παρόν, επικεντρώνομαι στην ατομική προπόνηση, ειδικά στη σωματική άσκηση. Αυτό που βλέπετε στο βίντεο που δημοσίευσα είναι η πρώτη φορά που σουτάρω. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, πρέπει να προσέχω να μην πάθω τραυματισμούς ή μώλωπες, οπότε η επαφή μου με την ομάδα θα ξεκινήσει μετά το καλοκαίρι» δήλωσε.

Δείτε το βίντεο: