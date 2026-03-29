Οι Μπακς έμειναν για πρώτη φορά εκτός playoffs μετά από 10 χρόνια!

Οι Μιλγουόκι Μπακς μετά την ήττα από τους Σπερς απώλεσαν και τις μαθηματικές ελπίδες που είχαν για το play in tournament και αποχαιρετούν πρόωρα την σεζόν.

Τα «Ελάφια» πραγματοποιούν μια κάκιστη σεζόν, αφού έχουν ρεκόρ 29 νικών και 44 ηττών και βρίσκονται στην 11η θέση της ανατολικής περιφέρειας, κάτι που σημαίνει ότι θα μείνουν εκτός playoffs για πρώτη φορά μετά από 10 ολόκληρα χρόνια!

Mια πραγματικά απογοητευτική σεζόν για την ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο, που την φετινή σεζόν ταλαιπωρήθηκε αρκετά από τραυματισμούς και δεν βοήθησε τους Μπακς όπως θα ήθελε.

Η σεζόν των «Ελαφιών», αναμένεται να ολοκληρωθεί στα μέσα Απριλίου και το μέλλον μόνο ευοίωνο δεν είναι για τους Μπακς, δεδομένων των σεναρίων αποχώρησης του Γιάννη Αντετοκούνμπο.