Euroleague: Πολυτιμότερος της 34ης αγωνιστικής ο Στέρλινγκ Μπράουν

Ο Στέρλινγκ Μπράουν ήταν ο πολυτιμότερος της 34ης αγωνιστικής στην Euroleague, μετά την φοβερή του εμφάνιση στην αναμέτρηση της Παρτίζαν κόντρα στην Βαλένθια.
Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν ο πρωταγωνιστής στη νίκη της ομάδας τουΒελιγραδίου, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 31 πόντους (5/10 δίποντα, 4/9 δίποντα, 9/9 βολές), επτά ριμπάουντ, δύο ασίστ και ένα κλέψιμο, ενώ συγκέντρωσε 32 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.
Round 34 MVP honor goes to Sterling Brown who was dominant in @PartizanBC double OT win! ⭐️— EuroLeague (@EuroLeague) March 28, 2026
MVP of the Round I #EveryGameMatters pic.twitter.com/76IjaAibfu