Euroleague: Πολυτιμότερος της 34ης αγωνιστικής ο Στέρλινγκ Μπράουν

Ο Στέρλινγκ Μπράουν αναδείχθηκε πολυτιμότερος της 34ης αγωνιστικής μετά την εμφάνισή του στη νίκη της Παρτίζαν επί της Βαλένθια.

Ο Στέρλινγκ Μπράουν ήταν ο πολυτιμότερος της 34ης αγωνιστικής στην Euroleague, μετά την φοβερή του εμφάνιση στην αναμέτρηση της Παρτίζαν κόντρα στην Βαλένθια.

Ο Αμερικανός γκαρντ ήταν ο πρωταγωνιστής στη νίκη της ομάδας τουΒελιγραδίου, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 31 πόντους (5/10 δίποντα, 4/9 δίποντα, 9/9 βολές), επτά ριμπάουντ, δύο ασίστ και ένα κλέψιμο, ενώ συγκέντρωσε 32 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.