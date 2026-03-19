Η Παρτίζαν πανηγύρισε την νίκη στο Παρίσι έναντι της Παρί με 90-81, με καταπληκτική εμφάνιση του Νικ Καλάθη που τελείωσε το παιχνίδι με double-double.

Η Παρί (12-21) υποδέχθηκε την Παρτίζαν (12-20) στην «Αdidas Arena» και γνώρισε την ήττα με 90-81 . Οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι μόνο στην πρώτη περίοδο όπου ο Ιφί «οργίαζε». Από την δεύτερη περίοδο και έπειτα, η Παρτίζαν είχε τον έλεγχο, πήρε μικρές διαφορές και στο δεύτερο ημίχρονο τις μετέτρεψε σε διψήφιες, φτάνοντας έτσι σε μια σχετικά εύκολη επικράτηση.

Την επόμενη εβδομάδα διπλή αγωνιστική, με την Παρί όμως να μην έχει υποχρεώσεις καθώς το παιχνίδι απέναντι στην Βίρτους αναβλήθηκε, ενώ το άλλο ματς κόντρα στον Ολυμπιακό το έδωσε δύο βδομάδες νωρίτερα. Η Παρτίζαν αντίθετα θα υποδεχθεί την Βιλερμπάν (24/3, 21:45), και στην συνέχεια την Βαλένθια (27/3, 21:30).

Πρωταγωνιστές της αναμέτρησης για τους γηπεδούχους ήταν οι Ναντίρ Ιφί (23π.) και Γιακούμπα Ουατάρα (10π.), ενώ για την Παρτίζαν ξεχώρισαν οι Νικ Καλάθης (12π. 10ασ.) και Τόνιε Τζεκίρι (15π. 6ρ.).

Με σκορ από πολλούς πήγε προηγούμενη στα αποδυτήρια η Παρτίζαν

Οι φιλοξενούμενοι πάτησαν καλύτερα στο παρκέ και προηγήθηκαν με 2-8 νωρίς στο ματς με τον Μπόνγκα να ξεχωρίζει, Η Παρί ωστόσο ανέβασε ρυθμό, είχε σε καλή βραδιά τον Ιφί (8π.) και προσπέρασε με 15-12. Οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα με +5 (20-15) όμως ο Καλάθης με λέι απ μείωσε σε 20-17 στο φινάλε του δεκαλέπτου.

Oι Σέρβοι μπήκαν καλύτερα και στην δεύτερη περίοδο και πέρασαν ξανά μπροστά με 23-27 με επιμέρους σκορ 3-10. Οι γηπεδούχοι έπαιξαν καλύτερη άμυνα και πέρασαν ξανά μπροστά με 31-30 χάρη στον τρομερό Ιφί, όμως η Παρτίζαν έκανε νέο επιμέρους σκορ και προσπέρασε εκ νέου με 40-37. Οι Σέρβοι κράτησαν το προβάδισμα και πήγαν στα αποδυτήρια στο +3 (43-46).

Η Παρτίζαν έφτασε στην νίκη με τον «μαέστρο» Καλάθη να κάνει double-double

Στο τρίτο δεκάλεπτο, η Παρτίζαν ξεκίνησε από εκεί που σταμάτησε και στα με τον καταπληκτικό Καλάθη (12π. 4ασ.), κράτησε το +4 (53-57) μέχρι τα μισά της περιόδου. Η Παρί έφερε το παιχνίδι στα ίσα (57-57) με βολές του Ουατάρα όμως η ομάδα του Γιοάν Πεναρόγια πήρε πίσω το προβάδισμα (57-66) με ένα εντυπωσιακό 9-0.

Mε τρίποντο του Ποκουσέφσκι ξεκίνησε η Παρτίζαν και πήρε για πρώτη φορά αέρα +10 (57-67). Oι φιλοξενούμενοι με είδαν τον Τζεκίρι να παίρνει ξαφνικά «φωτιά» και με συνεχόμενα καρφώματα εκτόξευσε το σκορ στο +15 (64-59). Η Παρί με δύο συνεχόμενα τρίποντα μείωσε σε 72-79, όμως ο Μπόνγκα απάντησε με το ίδιο νόμισμα, δίνοντας την χαριστική βολή στην γαλλική ομάδα.

Τα δεκάλεπτα: 20-17, 43-46, 57-66, 81-90

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