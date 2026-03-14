Μπράουν: «Πλέον πρέπει να κάνεις flopping - Δεν είναι μπάσκετ αυτό»

Ο Τζέιλεν Μπράουν, μετά την ήττα των Μπόστον Σέλτικς από τους Σαν Αντόνιο Σπερς, τα έβαλε με τους διαιτητές και με την κατάσταση που επικρατεί στο μπάσκετ.

Κατά την δεύτερη περίοδο του ματς, ο Μπράουν διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές για έναν no-call και έτσι αποβλήθηκε για το υπόλοιπο ματς. Μετά τον αγώνα, ο αστέρας των Σέλτικς αναφέρθηκε στα flopping που γίνονται στο ΝΒΑ, τονίζοντας πως πλέον πρέπει ένας παίκτης να το κάνει.

«Δεν προσπαθώ να κάνω flopping, αλλά πλέον πρέπει να το κάνεις» ανέφερε αρχικά. Και συνέχισε: «Λέμε καλά λόγια για όσους παίζουν σωστό μπάσκετ, αλλά έχουν πλεονέκτημα όσοι προσπαθούν να χειραγωγήσουν το παιχνίδι προς όφελός τους. Δεν είναι μπάσκετ αυτό. Ας παίξουμε μπάσκετ. Απλά προσπαθούν να πάρουν φάουλ».