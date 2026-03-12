Επίσημα τέλος και οι Καντζούρης, Χαραλαμπίδης - Το «ευχαριστώ» της Μονακό

Η Μονακό με ανακοίνωσή της ευχαρίστησε τους δύο Έλληνες προπονητές και παράλληλα γνωστοποίησε πως καθήκοντα στον πάγκο αναλαμβάνουν οι Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι και Σεργκέι Γκλαντίρ, ενώ ο Σίγκιτας Καβαλίουσκας παραμένει κανονικά στη θέση του ως προπονητής φυσικής κατάστασης.
Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Μετά την αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη, οι βοηθοί του, Ηλίας Καντζούρης και Κώστας Χαραλαμπίδης, αποχωρούν επίσης από την ομάδα. Όλος ο σύλλογος τους ευχαριστεί για την αφοσίωσή τους και τη δουλειά που έκαναν με την ομάδα.
Οι προπονητικές αρμοδιότητες θα αναληφθούν πλέον από τους Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι και Σεργκέι Γκλαντίρ, ενώ ο Σίγκιτας Καβαλίουσκας διατηρεί τον ρόλο του ως γυμναστής».
Suite au départ de Vassilis Spanoulis, ses adjoints Ilias Kantzouris et Kostas Charalampidis quittent également le club. L'ensemble du club les remercie pour leur engagement et le travail accompli avec l'équipe.— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) March 12, 2026
👔 Les responsabilités du coaching seront désormais assurées par… pic.twitter.com/RAPPydasGG