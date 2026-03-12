Επίσημα τέλος και οι Καντζούρης, Χαραλαμπίδης - Το «ευχαριστώ» της Μονακό

Μία μέρα μετά την ανακοίνωση λύσης συνεργασίας με τον Βασίλη Σπανούλη, τον ίδιο δρόμο ακολούθησαν και οι μέχρι πρότινος βοηθοί του στη Μονακό, Ηλίας Καντζούρης και Κώστας Χαραλαμπίδης.

Η Μονακό με ανακοίνωσή της ευχαρίστησε τους δύο Έλληνες προπονητές και παράλληλα γνωστοποίησε πως καθήκοντα στον πάγκο αναλαμβάνουν οι Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι και Σεργκέι Γκλαντίρ, ενώ ο Σίγκιτας Καβαλίουσκας παραμένει κανονικά στη θέση του ως προπονητής φυσικής κατάστασης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Μετά την αποχώρηση του Βασίλη Σπανούλη, οι βοηθοί του, Ηλίας Καντζούρης και Κώστας Χαραλαμπίδης, αποχωρούν επίσης από την ομάδα. Όλος ο σύλλογος τους ευχαριστεί για την αφοσίωσή τους και τη δουλειά που έκαναν με την ομάδα.

Οι προπονητικές αρμοδιότητες θα αναληφθούν πλέον από τους Μάνουτσαρ Μαρκοϊσβίλι και Σεργκέι Γκλαντίρ, ενώ ο Σίγκιτας Καβαλίουσκας διατηρεί τον ρόλο του ως γυμναστής».