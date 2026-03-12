Kάρλικ Τζόουνς: «Δεν είμαι στο σημείο που θέλω, αλλά κάνω ό,τι μπορώ»

Ο Κάρλικ Τζόουνς σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση και στο μέλλον του με την Παρτιζάν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Μοzzart Sport»:

«Είναι μια καλή χρονιά όταν συζητείται. Είναι κάτι που αφορά τη διοίκηση του συλλόγου και τον ατζέντη μου. Προσωπικά, αγαπώ την Παρτιζάν. Όλοι μου έδειξαν μόνο σεβασμό και αγάπη. Θα ήθελα να επιστρέψω, αλλά το μόνο που μου μένει είναι να παίξω μπάσκετ και να μιλήσω, όταν έρθει η ώρα».

Χαίρομαι που επέστρεψα, χαίρομαι που είμαι υγιής. Πιστέψτε με, δεν είμαι κοντά στο σημείο που θέλω να είμαι, αλλά το κάνω βήμα βήμα και κάνω ό,τι μπορώ.

Είναι δύσκολο όταν δεν είσαι εκεί για τους συμπαίκτες σου, τον προπονητή και τους οπαδούς. Αλλά αυτό είναι πλέον πίσω μας. Ελπίζω να μπορέσουμε όλοι να το αφήσουμε πίσω μας και να επικεντρωθούμε στο να προχωρήσουμε».