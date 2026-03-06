Ο Ντέιβις ξεκίνησε ατομικές προπονήσεις

Ο φόργουορντ/σέντερ Άντονι Ντέιβις, ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί ακόμη με τους Ουάσινγκτον Ουίζαρντς μετά την ανταλλαγή της 5ης Φεβρουαρίου, έχει λάβει άδεια για να ξεκινήσει περιορισμένες ατομικές προπονήσεις στο παρκέ, όπως ανακοίνωσε η ομάδα.

Ο Ντέιβις, που έχει βλάβη στους συνδέσμους του αριστερού χεριού, επανεξετάστηκε την Τετάρτη από τον Δρ. Στίβεν Σιν του Cedars-Sinai Medical Center στο Λος Άντζελες, με την ομάδα να προσθέτει ότι σημειώνει πρόοδο και θα επανεξεταστεί σε δύο εβδομάδες.

Ο 33χρονος δεν έχει αγωνιστεί από τις 8 Ιανουαρίου όταν ήταν ακόμη στους Ντάλας Μάβερικς, ενώ υπάρχει έντονη φημολογία ότι ίσως δεν επιστρέψει φέτος.

Στη σεζόν με τους Μάβερικς είχε αγωνιστεί σε μόλις 20 αναμετρήσεις, με μέσους όρους 20,4 πόντους, 11,1 ριμπάουντ, 2,8 ασίστ και 1,7 μπλοκ ανά αγώνα. Στην καριέρα του έχει μέσους όρους 24 πόντους και 10,7 ριμπάουντ σε 807 αγώνες (800 ως βασικός) σε 14 σεζόν με τους Νιού Ορλίνς Χόρνετς/Πέλικανς (2012‑2019), Λ.Α. Λέικερς (2019‑2025) και Ντάλας Μάβερικς.

Ο δέκα φορές All-Star ήταν το κεντρικό κομμάτι της μεγάλης ανταλλαγής του Φεβρουαρίου 2025 που έστειλε τον σταρ των Μάβερικς, Λούκα Ντόντσιτς, στους Λέικερς. Μετά τη μετακίνησή του στο Ντάλας, ο Ντέιβις αγωνίστηκε σε μόλις εννέα αναμετρήσεις την περσινή σεζόν λόγω τραυματισμών.