Η Βαλένθια για την 29η αγωνιστική της Euroleague βρέθηκε στην έδρα της Μπασκόνια και αποφάσισε να πάρει τον αγώνα από το πρώτο δεκάλεπτο, «σβήνοντας» τους Βάσκους από το παρκέ (108-79).

Οι «Νυχτερίδες» είχαν κέφια και φρόντισαν να τελειώσουν το παιχνίδι πριν εκείνο αρχίσει με την Μπασκόνια να είναι καλεσμένη στο show και μάλιστα στην δική της έδρα.

Η Βαλένθια είχε πολυφωνία στο σκοράρισμα, αφού ο Μοντέρο σημείωσε 20 πόντους, τον ακολούθησε ο Κι με 14, ενώ από πίσω ήρθε ο Ρίβερς με 13.

Για την Μπασκόνια ο Καμπαρό πάλεψε με 16 πόντους, μαζί με τον Ομορούγι που είχε 15, αλλά ήταν απελπιστικά μόνοι τους σε αυτή την προσπάθεια.

Ο αγώνας

Η Βαλένθια ξεκίνησε με φόρα το παιχνίδι, αφού από νωρίς κατάφερε να πάρει μια ικανοποιητική διάφορα, βάζοντας 35 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο και περιόρισε την Μπασκόνια στους 16.

Έτσι ακριβώς συνεχίστηκε και η δεύτερη περίοδος, με την Μπασκόνια να μην μπορεί να ανακόψει με τίποτα τις «Νυχτερίδες» στην επίθεση, την στιγμή που η ίδια δεν είχε τις λύσεις και το ημίχρονο έληξε με το σκορ στο 35-68.

Με την επιστροφή από τα αποδυτήρια, η Βαλένθια έριξε τον ρυθμό της και έδωσε δικαίωμα στην αντίπαλό της να περάσει τους 20 πόντους για πρώτη φορά σε μια περίοδο στον αγώνα, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να σβήσει την οποιαδήποτε διαφορά.

Στην τελευταία περίοδο του αγώνα ο ρυθμός έπεσε αισθητά, αφού όλα είχαν κριθεί και η Μπασκόνια γνώρισε την ήττα με 108-79 από την Βαλένθια, η οποία χωρίς να ιδρώσει πήρε μια σημαντική νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 16-35, 35-68, 58-93, 79-108

Δείτε την στατιστική του αγώνα εδώ