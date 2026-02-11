Η νίκη υπέρβασης που έψαχνε ο Άρης Betsson στην Κλουζ στον «τελικό» πρόκρισης» δεν ήρθε ποτέ. Οι κιτρινόμαυροι εμφανίστηκαν κατώτεροι των περιστάσεων και χάνοντας με 111-92 από τη ρουμανική ομάδα αποκλείστηκαν από τη συνέχεια του Eurocup. Αποστολή στην Κλουζ.

Ο Άρης ήθελε, αλλά δεν μπορούσε στην έδρα της Κλουζ, όπου είχε μαζί του περίπου 400 φιλάθλους του από τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, που συμπαραστάθηκαν από το πρώτο λεπτό μέχρι και το τέλος στην αγαπημένη τους ομάδα. Η Κλουζ ήταν ανώτερη και διατηρώντας διψήφιες διαφορές από τη δεύτερη περίοδο κι έπειτα πήρε την πρόκριση με ρεκόρ 9-9 στην 6η θέση του Α’ ομίλου για τα play-in του Eurocup και στο Top-12.

Ο Άρης, που είχε 22 λάθη έπεσε στο 8-10 και έμεινε στην 7η θέση, ολοκληρώνοντας έτσι στη Ρουμανία και την Κλουζ το φετινό του ευρωπαϊκό ταξίδι. Τώρα, η ομάδα του Ιγκόρ Μίλιτσιτς ρίχνει όλο το βάρος στο Final-8 του Κυπέλλου Ελλάδας, εκεί όπου αντιμετωπίζει την προσεχή Τρίτη (17/2) το Μαρούσι στον προημιτελικό του Ηρακλείου.

Πρώτος σκόρερ για τον Άρη ήταν ο Μπράις Τζόουνς, ο οποίος άγγιξε το τριπλ-νταμπ με 24 πόντους, 9 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ είχε και 6 λάθη. Ακολούθησε ο Αρνόλντας Κουλμπόκα με 18 πόντους (4/8 τρίποντα) και ο Ντανίλο Άντζουσιτς με 12 πόντους. Για την Κλουζ ξεχώρισαν ο Άιβερσον Μόλιναρ με 20 πόντους και οι Νταρόν Ράσελ και Κάρελ Γκούζμαν, που έβαλαν από 19 πόντους.

Δυνατά στην αρχή ο Άρης Betsson, ξέφυγε με τα τρίποντα η Κλουζ

Με πολυφωνία στην επίθεση και τρίποντο του Νουά ο Άρης προηγήθηκε 1-9 αιφνιδιάζοντας τους γηπεδούχους, οι οποίοι όμως αντέδρασαν άμεσα και με τον Κρικ πρωταγωνιστή έτρεξαν σερί 11-0 για το 12-9. Οι κιτρινόμαυροι έβρισκαν λύσεις από τις βολές του Τζόουνς, όμως ο Γκούζμαν με δύο σερί τρίποντα έγραψε το 20-13. Ο τελευταίος, φτάνοντας τους 11 προσωπικούς πόντους και με τον Άρη να πληρώνει τα λάθη (5) και την έλλειψη συγκέντρωσης η απόσταση αυξήθηκε στο +10 (31-21) στο τέλος της πρώτης περιόδου.

H άμυνα του Άρη έμπαζε από παντού, ο Γούντμπερι έβαλε δύο σερί τρίποντα (6/9 οι γηπεδούχοι) και ο Μολινάρ πατώντας εύκολα στη ρακέτα σημείωσε και το 42-25. Ένα ξέσπασμα από Τζόουνς και Νουά (42-32) αναπτέρωσε τις ελπίδες για ανατροπή, αλλά η Κλουζ χτύπησε στη ρακέτα με τον Μίλετιτς, ο οποίος με δικούς του 7 σερί πόντους έκανε το 49-34. Η διαφορά έπιασε το +18 (55-37), όμως ο Τζόουνς, ο οποίος έπαιζε πλέον με τρία φάουλ, πέτυχε δύο απανωτά τρίποντα και κατέβασε τη διαφορά στο 55-43 του ημιχρόνου.

Σταθερά πίσω ο Άρης, δεν μπόρεσε να επιστρέψει

Παρότι η Κλουζ έφτασε στο +19 (64-45), ο Άρης προσπάθησε να επιστρέψει και με τα τρίποντα των Κουλμπόκα και Άντζουσιτς μείωσε σε 66-54. Κάθε προσπάθεια όμως επιστροφής των κιτρινόμαυρων είχε απάντηση από την άλλη πλευρά. Πατώντας ξανά το… γκάζι η Κλουζ ξέφυγε με 20 πόντους (78-58), κάνοντας το έργο της ομάδας του Ιγκόρ Μίλιτσιτς να φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο για να ανατρέψει την κατάσταση, με την τρίτη περίοδο να ολοκληρώνεται στο 83-65.

Η τελευταία προσπάθεια αντεπίθεσης του Άρη δόθηκε από τα 6,75 μέτρα. Παρά το +21 (88-67) τρία τρίποντα από Άντζουσιτς (2) και Νουά έφεραν τον Άρη στο 91-77 στο 34’, ωστόσο δεν υπήρξε ανάλογη συνέχεια. Η Κλουζ απάντησε με τον ίδιο τρόπο με τους Ρίτσαρντ και Ράσελ για το 99-78 στο 34’ που πλέον δεν μπορούσε να ανατραπεί…

Τα δεκάλεπτα: 31-21, 55-43, 83-65,

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.