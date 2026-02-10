Κέντρικ Ναν; Παρών!

Ο Αμερικανός άσος, όπως είχαμε προαναγγείλει, προπονήθηκε κανονικά και πλέον ετοιμάζεται για την κρίσιμη αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε (13/2, 21:15).

Η μεγάλη επιστροφή είναι γεγονός, με τον Αμερικανό άσο να μπαίνει και πάλι στις προπονήσεις, να συμμετέχει στο κανονικό πρόγραμμα και να δηλώνει «παρών» για το κρίσιμο παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε.

Ο καλύτερος παίκτης της Ευρώπης απουσίασε από τα 6 τελευταία παιχνίδια του «τριφυλλιού», αλλά θα είναι και πάλι κανονικά στη διάθεση του Αταμάν για το δύσκολο παιχνίδι με τους πρωταθλητές Ευρώπης.

Αντίθετα από την προπόνηση απουσίασε ο Τούρκος τεχνικός, που βιώνει δύσκολες στιγμές μετά την απώλεια της μητέρας της, η κηδεία της οποίας θα γίνει την Τετάρτη (11/2).

Εκτός προγράμματος έμεινε και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, που έκανε θεραπεία, καθώς ταλαιπωρείται από ένα διάστρεμμα στον αστράγαλο του αριστερού του ποδιού.