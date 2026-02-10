Παραλίκας: «Η Κλουζ προσπαθεί να ξεφύγει από τα ρουμάνικα όρια, έλεγχος ρυθμού και καθαρό μυαλό τα "κλειδιά" για τον Άρη Betsson»

Ο προπονητής της ρουμάνικης Stiinta Politehnica Bucuresti, Σάκης Παραλίκας, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio και ανέλυσε τον κρίσιμο εκτός έδρας αγώνα του Άρη Betsson με την Κλουζ (11/02), που θα κρίνει την πρόκριση στην επόμενη φάση του EuroCup, ενώ αναφέρθηκε και στα πεπραγμένα της δικής του ομάδας.

Αναλυτικά είπε:

Για τα χαρακτηριστικά της Κλουζ: «Είναι μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει ρίξει πάρα πολλά λεφτά στο μπασκετικό τμήμα και προσπαθεί να ξεφύγει απ’ τα ρουμάνικα όρια. Φέτος δεν παίζει στο ρουμάνικο πρωτάθλημα, θα μπει κατευθείαν στα play-offs και μέσα στον Φεβρουάριο θα συμμετέχει στο Κύπελλο χωρίς προκριματικά, διότι ήταν πρωταθλήτρια πέρυσι. Φέτος στηρίζεται αποκλειστικά σε ξένους παίκτες, δεν έχει Ρουμάνους στο ρόστερ της, έχει Αμερικανούς δηλωμένους σαν Ρουμάνους. Κάνει μια προσπάθεια να ξεφύγει απ’ τα όρια της Ρουμανίας. Παίζει πάρα πολύ pick-and-roll καταστάσεις, προσπαθεί είτε να “χτυπήσει” από εκεί, είτε με kick-out και να βρει spot παίκτες να σουτάρουν ή να κάνουν επιθέσεις close-out στην άμυνα των αντιπάλων. Δεν παίζει τόσο στο low-post, το κάνει συνήθως όταν η αντίπαλη ομάδα παίζει αλλαγές. Για ‘μένα, ο “εγκέφαλος” και η “καρδιά” της ομάδας είναι ο Ντάρον Ράσελ, ο “άσσος” της. Είναι πολύ καλός και θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Δημιουργούν και iso καταστάσεις, έχει παίκτες που μπορούν να το κάνουν».

Για το τι πρέπει να προσέξει ο Άρης: «Επειδή είναι… τελικός των τελικών, το παιχνίδι θέλει προσοχή στον ρυθμό. Το γήπεδο θα είναι κατάμεστο. Η ατμόσφαιρα είναι εκπληκτική, προσπαθούν να δημιουργήσουν μια “καυτή” ατμόσφαιρα. Παίρνουν οι παίκτες ώθηση απ’ τον κόσμο, παίζουν καλύτερα εντός απ’ ό,τι εκτός. Ο Άρης πρέπει να το προσέξει αυτό, δεν πρέπει να κάνει αβίαστα λάθη, πρέπει να έχει καθαρό μυαλό όταν, ενδεχομένως, θα κάνουν κάποιο σερί αυτοί και θα ξεφύγουν στο σκορ. Δεν ξέρω αν ισχύει το ότι δεν του ταιριάζει η ομάδα αυτή, στα παιχνίδια που είναι τελικοί παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η φανέλα και η ιστορία του κάθε σωματείου. Ναι μεν η Κλουζ έχει ιστορία στη Ρουμανία, αλλά δεν έχει ευρωπαϊκή εμπειρία σε τόσο μεγάλο βαθμό. Θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Τα τελευταία χρόνια δεν την νικάει ο Άρης, έχει 5/5 ήττες, αλλά οι παραδόσεις είναι για να “σπάνε”».

Για το ποια πλεονεκτήματά του πρέπει να αξιοποιήσει ο Άρης: «Πρέπει να έχει καθαρό μυαλό. Βλέπουμε πως παίρνει κάποιες διαφορές ή όταν το ματς πάει “στραβά” και μετά δεν έχει καθαρό μυαλό, έναν playmaker να πάρει τη μπάλα, τις σωστές αποφάσεις, να βρει τις κατάλληλες λύσεις ώστε να έρθει το καλάθι. Το καλό είναι πως ο Τζόουνς έχει παίξει στο Κλουζ πιο παλιά πριν πάει στην Αδριατική Λίγκα, οπότε θα έχει μια εικόνα του γηπέδου και της ατμόσφαιρας. Από αυτού και του Μήτρου-Λονγκ τις αποφάσεις θα κριθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό το πώς θα κυλήσει το ματς. Σε γενικές γραμμές, ο Άρης παίζει πάρα πολύ καλά τον τελευταίο καιρό, έχει κάνει και τη νίκη επί του Παναθηναϊκού, που τη χρειαζόταν πολύ, παίζοντας πολύ καλό μπάσκετ. Έρχεται στη Ρουμανία με αυτοπεποίθηση, την οποία τη χρειάζεται σε ένα τέτοιο ματς. Δεν έρχεται “με κατεβασμένα τα φτερά”. Ευελπιστούμε πως θα είναι καλό το αποτέλεσμα».

Για την έως τώρα πορεία της ομάδας του: «Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Φέτος η ομάδα είναι αήττητη έως τώρα και θέλουμε να τελειώσουμε αήττητοι. Παίζουμε στην Α2 Ρουμανίας και θέλουμε να ανέβουμε στην Α1. Ως επί τω πλείστων έχουμε παιδιά 20-21 χρονών και έχουμε και δύο Ουκρανούς που βοηθούν σε όλη αυτήν την προσπάθεια, ηλικίας 23-24. Οι άνθρωποι εδώ κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Επειδή τα νούμερα από Α2 σε Α1 αλλάζουν, ευελπιστώ πως θα είμαστε υγιείς μέχρι τέλους και το καλοκαίρι που είναι να παρθούν οι αποφάσεις θα παίξουμε στην Α1».

Για τον λόγο που έχει… ριζώσει στη Ρουμανία: «Συνολικά είμαι επτά χρόνια στη Ρουμανία, αλλά… σπαστά. Αυτός είναι ο έβδομος χρόνος, με κάποιες ενδιάμεσες διακοπές στην Ελλάδα. Νομίζω πως εδώ όταν πρωτοήρθα άφησα πάρα πολύ καλές εντυπώσεις και αυτό, επί της ουσίας, με έκανε να βρω κι άλλες δουλειές στο μέλλον. Τα τελευταία δύο χρόνια που είμαι στην ομάδα οι άνθρωποι με πίστεψαν. Την τελευταία χρόνια “χτίσαμε” πράγματα. Χάσαμε κάποια ματς, αλλά κάναμε ξεσκαρτάρισμα και φέτος έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και πάμε για το πρωτάθλημα αήττητοι. Αυτό ήταν το πλάνο για τα τελευταία δύο χρόνια. Τις προηγούμενες φορές είχα ανέβει ως βοηθός κυρίως και ήμουν δύο χρόνια σαν πρώτος σε μπάσκετ γυναικών πριν από 10-12 χρόνια. Θεωρώ ότι αυτό ήταν κυρίως, η καλή εικόνα και το ότι η σχολή η δική μας έχει πάρα πολύ καλό όνομα στην Ευρώπη και προτιμούν προπονητές απ’ τον ελληνικό χώρο».