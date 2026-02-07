Μπαρτζώκας για τους τραυματίες: «Ο Παπανικολάου θα παίξει στο Κύπελλο - Σε φάση επανόδου και ο Νιλικίνα»

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας σε δηλώσεις του σε συνέντευξη Τύπου έδωσε ένα update για τους τραυματίες, σημειώνοντας πως ο Κώστας Παπανικολάου θα παίξει στο Κύπελλο, ενώ σε φάση επανόδου είναι οι Φρανκ Νιλικίνα και Μόντε Μόρις.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Σε θετικό δρόμο βρίσκονται οι τραυματίες. Ο Μόρις έκανε προπόνηση σήμερα, έτρεξε και σιγά σιγά θα μπει με στόχο να είναι στα παιχνίδια του Κυπέλλου. Ο Παπανικολάου θα είναι σίγουρα στα παιχνίδια του Κυπέλλου, ελπίζουμε και στον Ερυθρό Αστέρα, δύσκολο νωρίτερα. Ο Νιλικίνα έκανε σήμερα διπλή προπόνηση και είναι στη φάση της επανόδου του, απλώς έχει μία μικρή ενόχληση και εξαρτάται από αυτόν το πότε θα μπει. Ο Λαρεντζάκης έπαθε διάστρεμμα πρώτου βαθμού στην προπόνηση, δεν είναι τόσο σοβαρό, απλά θέλει μία εβδομάδα με 10 μέρες σίγουρα».