Α1 Γυναικών: Φιλοξενείται από τη Νέα Ιωνία ο Ολυμπιακός

Η 18η αγωνιστική της Α1 Γυναικών θα ξεκινήσει το Σάββατο (7/2) με τρία παιχνίδια.

Το πρώτο τζάμπολ για γίνει στο Παλατάκι, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται την Ανόρθωση Βόλου στις 13:00. Δύο ώρες αργότερα, η Νέα Ιωνία στο δημοτικό κλειστό γυμναστήριο Ζωφριάς θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό. Τέλος, Πανσερραϊκός και Πρωτέας Βούλας θα κοντραριστούν στο ΔΑΚ Κοιλάδας στις 16:30.

Τα ΠΑΟΚ-Ανόρθωση Βόλου και Πανσερραϊκός-Πρωτέας Βούλας θα μεταδοθούν από το κανάλι της ΕΟΚ στο Youtube, ενώ το Νέα Ιωνία-Ολυμπιακός από το ΕΡΤSports.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

13:00 ΠΑΟΚ-Ανόρθωση Βόλου

15:00 Νέα Ιωνία-Ολυμπιακός

16:30 Πανσερραϊκός-Πρωτέας Βούλας