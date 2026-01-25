Παπαθεοδώρου: «Θα είμαστε έτοιμοι να κάνουμε αυτό που πρέπει στα επόμενα ματς»

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου επικεντρώθηκε στη γενική εικόνα της ομάδας του, βάζοντας καλό πρόσημο παρά την ήττα από τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ.

Μιλώντας στην ΕΡΤ ο κόουτς του Αμαρουσίου σημείωσε:

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε στην συνέντευξη Τύπου:

«Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό για τη νίκη του. Κάναμε πολύ καλό ξεκίνημα και επιθετικά και αμυντικά. Είχαμε καλές συνεργασίες και στις δύο πλευρές του γηπέδου.

Ήταν επόμενο ο Παναθηναϊκός να αντιδράσει. Βρήκε πάρα πολλές λύσεις, ειδικά με τον Σλούκα στην επίθεσή του. Δημιούργησε πάρα πολλές δύσκολες καταστάσεις για εμάς. Δεν μπορέσαμε να τον περιορίσουμε και μας στοίχισε πολύ ο τρόπος που σκόραρε, αλλά κυρίως, που δημιούργησε.

Είμαστε ευχαριστημένοι από την προσπάθεια των παικτών. Την κινητικότητα και την δημιουργία στην επίθεσή μας. Αστοχήσαμε σε πολλά ελεύθερα σουτ με καλούς μας παίκτες. Ο στόχος μας είναι να δημιουργούμε ελεύθερα σουτ.

Έχουμε μπροστά μας μια δύσκολη συνέχεια και ένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι την Κυριακή με τον Πανιώνιο. Στρέφουμε όλη την προσοχή μας και όλη τη συγκέντρωσή μας. Καλή συνέχεια στον Παναθηναϊκό»

Για την αναμέτρηση με τον Πανιώνιο: «Σίγουρα μια νίκη θα μας δώσει ένα πλεονέκτημα. Έχουμε μέρες να προετοιμαστούμε γι’ αυτό. Δε θα κρίνει όμως την παραμονή μας στην κατηγορία, απλώς θα μας βοηθήσει να έχουμε καλύτερη θέση και καλύτερη ψυχολογία για τη συνέχεια»