Οι Νετς βγήκαν νικητές από το... θρίλερ με τους Μπουλς

Οι Μπρούκλιν Νετς μετά από μεγάλη... μάχη έκαμψαν την αντίσταση των Σικάγο Μπουλς, επικρατώντας με 112-109.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν καλύτερα στην αναμέτρηση και προηγήθηκαν με 27-23 στην λήξη της πρώτης περιόδου, ενώ με επί μέρους 30-17 στο δεύτερο δωδεκάλεπτο, έκλεισαν το ημίχρονο στο +17 (57-40).

Οι Νετς κράτησαν το διψήφιο προβάδισμά τους μέχρι και το τέλος της τρίτης περιόδου και μπήκαν στο τελευταίο δωδεκάλεπτο, έχοντας σαφές προβάδισμα νίκη, όμως οι Μπουλς ξεκίνησαν την αντεπίθεσή τους.

Οι «Ταύροι» άρχισαν να ροκανίζουν την διαφορά και στα 12'' πριν το τέλος πήραν το προβάδισμα με 108-109, όμως στο φινάλε τα έκαναν... μούσκεμα και επέτρεψαν στους Νετς να γλιτώσουν το κάζο και να πάρουν τη νίκη.

Ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ με 26 πόντους, 7 ριμπάουντ και 1 ασίστ ήταν ο κορυφαίος για τους Μπρούκλιν Νετς, ενώ για τους Μπουλς ξεχώρισε ο Νίκολα Βούτσεβιτς με 19 πόντους, 6 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

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