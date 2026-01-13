Στο στόχαστρο του Πανιωνίου ο Μπράντον Τέιλορ

O Πανιώνιος έχει βάλει στο στόχαστρό του την απόκτηση του Μπράντον Τέιλορ, σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA.

Στόχος από την Euroleague για την ομάδα της Νέας Σμύρνης, με τον Πανιώνιο να έχει βάλει στο μάτι τον πλέι μέικερ της Βίρτους και να επιθυμεί την απόκτησή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, οι «κυανέρυθροι» θέλουν να ενισχύσουν την περιφέρεια της ομάδας με παίκτη με παραστάσεις από την Euroleague, με τον Μπράντον Τέιλορ να αποτελεί τον μεγάλο στόχο.

Ο Αμερικανός άσος δεν έχει μεγάλο και σημαντικό ρόλο στην ομάδα του Ντούσκο Ιβάνοβιτς, μετρώντας 2,5 πόντους και 1,5 ασίστ μέσο όρο στην Euroleague με τη Βίρτους.