Απών ο Λούτσιτς για την Μπάγερν κόντρα στον Ολυμπιακό

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται το βράδυ της Παρασκευής (9/1, 21:15) την Μπάγερν Μονάχου με στόχο την επιστροφή στις νίκες.

Η γερμανική ομάδα, που προέρχεται από δύο σερί εντός έδρας νίκες και δείχνει να ανακάμπτει με τον Σβέτισλαβ Πέσιτς στον πάγκο της, θα μετρήσει μία σημαντική απουσία. Αυτή αφορά τον Βλάντιμιρ Λούτσιτς, τον αρχηγό της ομάδας, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο με την Μπασκόνια λόγω μυικού προβλήματος και δε θα ενισχύσει την ομάδα του.

Μυικό πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο Καμάρ Μπάλντγουιν και η συμμετοχή του είναι αμφίβολη, ενώ εκτός δράσης βρίσκονται οι χρόνια απόντες Ελάις Χάρις και Ρόκας Γιοκουμπάιτις.