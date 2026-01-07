«Καθάρισε» στο τέλος την Τζίκι Βαρσοβίας ο Ηρακλής και πανηγύρισε την πέμπτη του νίκη (87-75) στο ENBL πιάνοντας κορυφή.

Ο Ηρακλής (5-1) υποδέχθηκε την Τζίκι Βαρσοβίας (4-2) στο «καυτό» Ιβανώφειο και πήρε την νίκη με 87-75 χάρη στην εξαιρετική τέταρτη περίοδο. Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς ήταν κακή στο πρώτο ημίχρονο, όμως στο δεύτερο μέρος αυτό άλλαξε, η άμυνα έσφιξε και όταν τα ελεύθερα σουτ μπήκαν, ο «γηραιός» καθάρισε το παιχνίδι, ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση της βαθμολογίας με 5-1.

Πρωταγωνιστές της αναμέτρησης για τους γηπεδούχους ήταν οι Ντέρεκ Φάντερμπερκ (26π., 8ρ.) και Λανς Ουέαρ(10π., 6ρ.) ενώ για την Ντζίκι ξεχώρισε ο Ριβάλντο Σοάρες με 15 πόντους και 4 ριμπάουντ.

Την επόμενη αγωνιστική ο Ηρακλής θα υποδεχθεί την Πέγια (21/1, 19:45) ενώ η Τζίκι Βαρσοβίας θα αντιμετωπίσει την Σπάρτακ Πλέβεν (20/1, 20:00) επίσης εντός έδρας.

Με κακή άμυνα και αστοχία, πίσω στο σκορ ο Ηρακλής

Ο Ηρακλής ξεκίνησε δυναμικά το παιχνίδι και προηγήθηκε με 6-0 νωρίς, όμως η Τζίκι απάντησε με δικό της 7-0 σερί και πέρασε μπροστά στο σκορ με 6-7. Οι φιλοξενούμενοι μάλιστα εκμεταλλεύτηκαν την κάκιστη άμυνα του «γηραιού» και έστειλαν την διαφορά στο +6 (10-16), με το επιμέρους σκορ να έχει φτάσει στο 4-16. Η τιμή της διαφοράς έφτασε και τους 10 πόντους, καθώς λίγο πριν το τέλος της πρώτης περιόδου, η Ντζίκι προηγήθηκε με 23-13 έχοντας 9/12 σουτ εντός πεδιάς.

Στην δεύτερη περίοδο δεν άλλαξε ιδιαίτερα η κατάσταση και η Ντζίκι έστειλε την διαφορά για πρώτη φορά πάνω από τους 10 πόντους (18-29) με πρωταγωνιστή τον Σοάρες, ο οποίος είχε 8 πόντους και 2 ριμπάουντ μέχρι εκείνο το σημείο. Ο Ηρακλής ήταν πολύ άστοχος με 9/24 εντός πεδιάς και 4/10 βολές, ποσοστά απαγορευτικά για εντός έδρας παιχνίδι. Η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς έβγαλε αντίδραση και μείωσε σε 34-35 λίγο πριν το τέλος του ημιχρόνου, με τον Φάντερμπερκ πρωταγωνιστή με 10 πόντους.

Ηγετικός Φάντερμπερκ, πήρε από το χέρι τον Ηρακλή και του χάρισε την νίκη

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Ηρακλής ξεκίνησε με επιμέρους σκορ 9-4 και πέρασε μπροστά με 46-44, ξεσηκώνοντας τον κόσμο του. Ο μαγικός Φάντερμπερκ ήταν η κύρια απειλή στην επίθεση με πέντε διαδοχικούς πόντους, φτάνοντας ο ίδιος τους 15. Οι «κυανόλευκοι» ήλεγχαν τον ρυθμό του παιχνιδιού στην τρίτη περίοδο, κατάφεραν να το φέρουν στα μέτρα τους και κρατούσαν ένα ισχνό προβάδισμα δύο πόντων (51-49), τρία λεπτά πριν από το τέλος του δεκαλέπτου.

Στην τέταρτη περίοδο, το ντέρμπι κρατούσε καλά, με συνεχόμενες εναλλαγές του σκορ. Οι γηπεδούχοι έσφιξαν την άμυνά τους, και με δύο συνεχόμενα τρίποντα από τους Φόστερ και Φάντερμπερκ πέρασαν μπροστά με 69-65. Με το μομέντουμ πια να γράφει «Ηρακλής», η ομάδα του Ζόραν Λούκιτς πήρε την μεγαλύτερή του διαφορά στο παιχνίδι (75-69) και έβαλε τις βάσεις για την νίκη. Στα τελευταία λεπτά και ενώ το παιχνίδι είχε κριθεί, οι παίκτες των δύο ομάδων υπέκυψαν σε δυνατά μαρκαρίσματα, με τους διαιτητές να... μοιράζουν αντιαθλητικά.

Τα δεκάλεπτα: 18-26, 37-40, 57-56, 87-75

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