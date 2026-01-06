Ξανά κατώτεροι των περιστάσεων παίκτες και προπονητής του Παναθηναϊκού γνώρισαν ήττα σοκ από το Μιλάνο με 87-74 στο "Telekom Center" και πλέον με αυτή την εικόνα... τρέχουν για τα πλέι οφ.

Ο Παναθηναϊκός Aktor ήταν ξανά... εκτός τόπου και χρόνου, απογοήτευσε με την εμφάνισή του και γνώρισε μια ήττα που τον «πλήγωσε», αγωνιστικά και βαθμολογικά. Οι «πράσινοι», που... αλλού πατούσαν και αλλού βρίσκονταν στο δεύτερο ημίχρονο, έχασαν από την Αρμάνι Μιλάνο (4η εντός έδρας ήττα στη φετινή regular season) και υποχώρησαν στο 12-8, δίνοντας δικαιώματα με την εμφάνισή τους. Αντιθέτως, οι Ιταλοί ήταν απόλυτα κυρίαρχοι και βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 10-10.

Για ακόμα ένα βράδυ, το «τριφύλλι» ήταν... μπερδεμένο επιθετικά (17 λάθη), ενώ έπαιζε άμυνα με τα... μάτια, αφήνοντας αντίπαλους παίκτες να βρουν ρυθμό. Η βαθμολογική θέση του Παναθηναϊκού Aktor παραμένει υψηλή, όμως, η πρόσφατη εικόνα της ομάδας του Εργκίν Αταμάν δημιουργεί προβληματισμό, ειδικά αν τη συνδυάσει κανείς με την ιδιαίτερα... νευρική «γλώσσα σώματος» και την έλλειψη «καθαρού μυαλού». Κι αυτό γιατί για άλλο ένα βράδυ οι γηπεδούχοι πήραν κάτω από τη βάση σε επίπεδο τακτικής και πνευματικής προετοιμασίας.

Ο Κέντρικ Ναν (3/9 σουτ) και ο Τζέντι Όσμαν (2/8 σουτ) δεν βρήκαν ποτέ ρυθμό, ο Ρισόν Χολμς είχε 12 πόντους και 6 ριμπάουντ αλλά υστέρησε αμυντικά, ενώ το... παραλίγο double - double του Κώστα Σλούκα δεν ήταν αρκετό (13 πόντοι, 9 ασίστ). Στα «ρηχά» τόσο ο Τζέριαν Γκραντ, όσο και οι παίκτες του πάγκου (εντελώς εκτός κλίματος ο Τι Τζέι Σορτς και οι σέντερ). Το... πάλεψε όσο μπορούσε ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (14π., 7ρ.).

Από την άλλη, ο Αρμόνι Μπρουκς έπαιζε ξανά... ρολόι απέναντι στην περιφερειακή άμυνα του Παναθηναϊκού Aktor (24 πόντοι με 5/9 τρίποντα), με τον Τζος Νίμπο να κάνει «πάρτι» με διαδοχικά καρφώματα (14 πόντοι, 6 ριμπάουντ).

Συνεπείς αμυντικά οι γηπεδούχοι στην 1η περίοδο

Ο Παναθηναϊκός Aktor άρχισε το παιχνίδι με τους Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Ερνανγκόμεθ, Χολμς και στην αρχή είχε καλό επιθετικό ρυθμό (15-9 στο 5'), με τη front line του να δείχνει έτοιμη για... μάχες (3 επ. ριμπ.). Ωστόσο, στη συνέχεια οι «πράσινοι»... κόλλησαν κάπως επιθετικά (15-12 στο 7'), με τον Αταμάν να ρίχνει στο glass floor τον Φαρίντ (αντί του Χολμς που είχε 2φ.) και τον Σλούκα (αντί του Γκραντ που είχε 2λ.). Ο "Manimal" έδωσε επιθετικές λύσεις (5π.), οι γηπεδούχοι ήταν τρομερά συνεπείς αμυντικά και το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με σκορ 20-15, την ώρα που ο Αταμάν και ο κόσμος στις εξέδρες «έβραζαν» με δύο αποφάσεις του πρώτου διαιτητή της αναμέτρησης, Νταμίρ Γιαβόρ.

«Ξεμπούκωσε» ο Χουάντσο, κυρίαρχος ο Χολμς, αλλά...

Δύο τρίποντα του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (23-15 στο 11' και 28-20 στο 13') ξεσήκωσαν το "Telekom Center", το οποίο αποθέωσε και τον Μάριους Γκριγκόνις στην είσοδό του. Ο Χολμς μπήκε στην εξίσωση του ματς (ένα γκολ - φάουλ και 2/2β. στη συνέχεια), διαμορφώνοντας το 33-24 (15'), αλλά η Αρμάνι έβρισκε τρόπο να μείνει κοντά στο σκορ (33-28 στο 16'). Έτσι, ο Αταμάν επέλεξε ένα χαμηλό σχήμα με τρεις γκαρντ. Ο κυρίαρχος Χολμς έγινε διψήφιος (10π.) καρφώνοντας δυνατά για το +10 (38-28 στο 18'), το οποίο διατήρησε ο Σλούκας με τρίποντο (43-33 στο 19'). Ωστόσο, ο «πονοκέφαλος» για τον Αταμάν ήρθε πρώτα με το 3ο φάουλ του Χολμς (12π., 3ρ.) και έπειτα με τον ασταμάτητο Αρμόνι Μπρουκς (12π.), που «ροκάνισε» την απόσταση για τους Ιταλούς (43-38 στο 20').

«Μπερδεμένος» ο Παναθηναϊκός Aktor, προσπέρασαν οι Ιταλοί

Η Αρμάνι επέστρεψε με ένα γρήγορο 5-0 (43-43 στο 22'), ο Αταμάν κάλεσε time out και επανέφερε τον Σλούκα, αλλά οι φιλοξενούμενοι προσπέρασαν με διαδοχικές εύστοχες προσπάθειες του Λορένζο Μπράουντ (48-49 στο 24', 12π. ο Αμερικανός γκαρντ). Ο Τούρκος τεχνικός έριξε στα... βαθιά το δίδυμο Σορτς - Γιούρτσεβεν (48-51 στο 25'), όμως οι «πράσινοι» έμοιαζαν... μπερδεμένοι (50-55 στο 27'). Ένα γκολ - φάουλ του Σλούκα και ένα τρίποντο του Ερνανγκόμεθ (3ο) άλλαξαν -για λίγο- τις ισορροπίες (56-55 στο 27'). Ωστόσο, το σύνολο του Ποέτα συνέχισε να είναι αποτελεσματικό αμυντικά, είχε βρει πια επιθετικό πλουραλισμό (διψήφιοι οι Μπράουν, Μπρουκς, ΛεΝτέι) και με το τρίποντο του Γκούντουριτς διαμόρφωσε το 58-61 στο 30'.

Εκτός τόπου και χρόνου οι «πράσινοι» - Ήττα με νέα απογοητευτική εμφάνιση

Σλούκας, Ναν, Όσμαν, Χουάντσο και Χολμς ξεκίνησαν στην 4η περίοδο, αλλά το «τριφύλλι» πλήρωσε ακριβά τα λάθη συγκέντρωσης που έκανε. Ο Μπρουκς έστειλε την Αρμάνι στο +6 (58-64 στο 31'), ο Νίμπο κάρφωσε για το 58-66 (32') και το «τριφύλλι» έψαχνε άμεσα αντίδραση. Αυτή βρήκε, λοιπόν, με ένα γρήγορο 5-0 από τον Σλούκα (63-66), που έβαλε... φωτιά στο ματς. Σε εκείνο το σημείο (33') ο Γκραντ επέστρεψε αντί του Ναν (3/8 σουτ) και πήγε στο μαρκάρισμα του Μπρουκς. Όμως, δύο επιθετικά φάουλ (Γκραντ - Χολμς) έφεραν και πάλι τους φιλοξενούμενους στο +8 (63-71 στο 34'), σε ένα σκηνικό έντονου εκνευρισμού και πολλών παραπόνων. Στη συνέχεια, ο Χουάντσο έβαλε 1/2β. (64-71), ο «ΠΚ» πήρε τη θέση του Σλούκα και οι «πράσινοι» έβγαλαν δυο άμυνες. Ωστόσο, ο Όσμαν έχασε δυο... πέναλτι. Ο Γκραντ έβαλε με τη σειρά του 1/2 βολές (65-71) και ο Ναν γύρισε στο ματς αντί του Όσμαν με 4'31'' για το φινάλε και την αγωνία στα ύψη. Ο Μπρουκς αστόχησε σε τρίποντο από την κορυφή, αλλά ο Γκραντ χρεώθηκε με νέο επιθετικό φάουλ, που έφερε ακόμα μία... έκρηξη από την εξέδρα και τον πάγκο. Με 3'51'' για το τέλος ο Σλούκας γύρισε, αλλά ο Νίμπο νίκησε ξανά τον Χολμς για το 65-73.

Πλέον ο χρόνος μετρούσε αντίστροφα και ο Παναθηναϊκός Aktor έψαχνε ένα σημαντικό σερί. Ο Ναν έβαλε ένα ζευγάρι βολών (67-73 στο 37'), ο Γκούντουριτς αστόχησε για τρεις και ο Σλούκας έκανε λάθος σε μια -ακόμα- «μπερδεμένη» επίθεση. Αντιθέτως, ο Μπρουκς νίκησε τον Καλαϊτζάκη και σκόραρε για τρεις (67-76). Ο Ναν αστόχησε σε λέι απ, ο Μπρουκς έπαιζε πια... ρολόι και η Αρμάνι «ξέφυγε» στο +12 (67-79 στο 38'), «σφραγίζοντας» το διπλό (74-87 τελικό).

Τα Δεκάλεπτα: 20-15, 43-38, 58-61, 74-87.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης εδώ.