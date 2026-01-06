Ο Ολυμπιακός έδωσε μάχη για 35 λεπτά στην Κωνσταντινούπολη, όμως στην τελική ευθεία η Φενέρ ήταν καλύτερη και με μπροστάρηδες Μπόλντουιν και Τάκερ πήρε τη νίκη (88-80).

Aπουσίες και κούραση λύγισαν τον Ολυμπιακό στην Πόλη. Οι «ερυθρόλευκοι» έδωσαν μάχη για 35 λεπτά, ωστόσο στο φινάλε προδώθηκαν από τις κακές επιλογές, με την Φενέρ να έχει το «καθαρό» μυαλό και να φτάνει στη νίκη με 88-80.

Η ομάδα του Σάρας Γιασικεβίτσιους ανέβηκε στο 13-6 και έπιασε στην κορυφή Χάποελ και Βαλένθια, έχοντας παράλληλα μια αγωνιστική λιγότερη, με τους Πειραιώτες να πέφτουν στο 11-8, χάνοντας έδαφος για την μάχη της τετράδας.

Η τουρκική ομάδα ήταν εξωφρενικά άστοχη στο πρώτο ημίχρονο (0/13τρ.), δίνοντας την ευκαιρία στον Ολυμπιακό να χαμηλώσει τον ρυθμό. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζωκα περιόρισαν τα λάθη τους (7λ.), ωστόσο στο φινάλε η κούραση και οι απουσίες έπαιξαν τον ρόλο τους, με τους «ερυθρόλευκους» να χάνουν το καθαρό μυαλό που είχαν την μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης.

Ο Χόρτον-Τάκερ έκανε την ζημιά στην ομάδα του Λιμανιού, με τον Αμερικανό να «τρυπά» συνεχώς την άμυνα των Πειραιωτών, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 17 πόντους και 8/10δ. Σπουδαία «διπλή» - εμφάνιση του Μπόλντγουιν με 17 πόντους, 11 ασίστ και 6 ριμπάουντ, παίκτης «κλειδί» ο Μπόστον (14π. 5/5δ.). Έδωσε λύσεις και στις δυο πλευρές του παρκέ ο Μέλι (11π. 7ρ.).

Από την άλλη πλευρά ο Βεζένκοφ έπιασε τα γνωστά του στάνταρ (24π. 6ρ.), με τον Ντόντα Χολ να μπαίνει στα παπούτσια του Μιλουτίνοφ (16π. 11ρ.). Καλή παρουσία του Ντόρσεϊ (15π.), έδωσε σκορ ο... άστοχος Φουρνιέ (15π. 3/9τρ.).

Έφερε το ματς στα μέτρα του, πήρε μικρό προβάδισμα ο Ολυμπιακός δια χειρός Χολ και Ντόρσεϊ

Με πεντάδα… ΟΑΚΑ και τον Χολ στο «5» εν τη απουσία Μιλουτίνοφ εκκίνησε το παιχνίδι ο Ολυμπιακός, με τους Ντόρσεϊ και Χολ να δίνουν σκορ για τα +3 των «ερυθρολεύκων» (2-5 στο 2’). Η Φενέρ απάντησε άμεσα με σερί 8-0 για να πάρει τα ηνία του σκορ (10-5 στο 4’), με τους Πειραιώτες να «κολλούν» στην επίθεση, αστοχώντας σε συνεχόμενα σουτ. Ο Ντόντα Χολ (7π. 3ρ.) έκανε καλή δουλειά στο ζωγραφιστό, φέρνοντας το ματς σε ισορροπία (10-10 στο 5’), με τον Ντόρσεϊ να δίνει ξανά προβάδισμα με 3/3β. (12-15 στο 7’). Ο Βεζένκοφ βρήκε τους πρώτους του πόντους για το 14-17, με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να κλείνει το πρώτο δεκάλεπτο στο +4 (18-22), έχοντας φέρει το ματς στα μέτρα της.

Διατήρησε το προβάδισμα του ο Ολυμπιακός, ασύλληπτα άστοχη η Φενέρ από τα 6.75μ.

Μπιμπέροβιτς και Φουρνιέ διαμόρφωσαν το 20-25 στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, με τον Ντόντα Χολ να φτάνει τους 9π. για το +5 του Ολυμπιακού (22-27 στο 12’). Η Φενέρ αδυνατούσε να βρει σκορ από τα 6.75μ. (0/8τρ.), με τους «ερυθρόλευκους» να μεγαλώνουν την διαφορά στο +9 (22-31 στο 14’), έχοντας επιβάλει τον ρυθμό τους στο ματς. Οι παίκτες του Σάρας αντέδρασαν με 6-0 σερί για να φέρουν την διαφορά σε απόσταση ενός σουτ (28-31 στο 15’), με τον Χόρτον – Τάκερ να κάνει ζημιά στους Πειραιώτες (9π.). Ο Φουρνιέ βρήκε σκορ από μακριά (5π. 29-35 στο 16’), με την Φενέρ να δίνει συνεχόμενες επιθέσεις στον Χόρτον – Τάκερ που «τρυπούσε» συνεχώς το «ερυθρόλευκο» καλάθι (36-37 στο 19’). Το τέλος του πρώτου μέρους βρήκε την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα στο +4 (36-40), με την αστοχία της Φενέρ από το τρίποντο (0/13τρ.) να έχει δώσει την ευκαιρία στον Ολυμπιακό να ελέγξει το ματς.

Κυρίαρχος ο Χολ στο ζωγραφιστό σε απόλυτη ισορροπία το τρίτο δεκάλεπτο

Ο Μέλι σκόραρε το πρώτο τρίποντο της Φενέρ με το καλημέρα του δεύτερου ημιχρόνου, με την τουρκική ομάδα να μειώνει στο σουτ (41-43 στο 22’). Ο Χόρτον – Τάκερ ισοφάρισε σε 43-43 φτάνοντας τους 15π. με τον Βεζένκοφ να απαντά με μεγάλο τρίποντο για το 43-46. Οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα διατηρούσαν το ισχνό τους προβάδισμα (47-48 στο 25’), με τον Μπιμπέροβιτς να δίνει τα ηνία με το 2ο τρίποντο της Φενέρ (50-48 στο 26’). Οι Πειραιώτες απάντησαν άμεσα με 5-0 σερί για το 50-53, με την τουρκική ομάδα να εκμεταλλεύεται την κακή αμυντική ισορροπία των «ερυθρολεύκων» για το 56-55 στο 28’. Ο Ντόντα Χολ (15π. 9ρ.) είχε μπει στα παπούτσια του Μιλουτίνοφ, με τον Μπόστον να ισοφαρίζει σε 62-62 στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου.

Έβγαλε κούραση στο φινάλε ο Ολυμπιακός, ανέβασε την πίεση της και κέρδισε η Φενέρ

Κόλσον και Φουρνιέ «έγραψαν» το 64-64 στην αρχή του τελευταίου δεκαλέπτου, με την Φενέρ να συνεχίζει την αστοχία της από τα 6.75μ. (6/25τρ.). Οι παίκτες του Γιασικεβίτσιους είχαν ανεβάσει την πίεση τους στην άμυνα, με τον Μπόστον να σκοράρει με γκολ-φάουλ για το +4 (70-66 στο 35'), κάνοντας στην συνέχεια και το 72-68. Οι «ερυθρόλευκοι» πήγαν στις βολές από νωρίς λόγων των πέντε ομαδικών της Φενέρ, με τον Μπόλντγουιν να βρίσκει τρίποντο από την γωνία για +5 (75-70) της τουρκικής ομάδας στο 36'. Ο Φουρνιέ απάντησε με δύσκολο τρίποντο από την κορυφή για το 75-73, με την τουρκική ομάδα να «τρέχει» 5-0 σερί για να πάρει για πρώτη φορά αέρα 7π. (80-73 στο 38'). Ο Χόρτον - Τάκερ έκανε όλη την ζημιά στους «ερυθρόλευκους» (17π. 8/10δ. 82-73 στο 38'), με τον Μπιμπέροβιτς να βάζει τίτλους - τέλος στις ελπίδες του Ολυμπιακού για νίκη (87-76 στο 39').

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 36-40, 62-62, 88-80.

Δείτε εδώ αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης