Χωρίζουν οι δρόμοι της ΤΣΣΚΑ με τον Γιεκίρι

Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, ο έμπειρος σέντερ αναζητεί άλλον δρόμο στην καριέρα του, φεύγοντας από τη ρωσική ομάδα.

Τις ομάδες της VTB LEAGUE δεν τις έχουμε ξεχάσει, αλήθεια, όμως, είναι ότι δεν βρίσκονται στο προσκήνιο, όπως βρίσκονταν τα χρόνια πριν από τον πόλεμο. Η ποιότητα, όμως, παραμένει υψηλή όπως και ο ανταγωνισμός.

Πολύ καλοί παίκτες βρίσκονται σε αυτό το πρωτάθλημα και ανάμεσα τους είναι και ο Τόνιε Γιεκίρι, ο οποίος πριν από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ήταν για χρόνια στην Ευρωλίγκα. Σύμφωνα με πληροφορίες του SDNA, ο έμπειρος σέντερ αναμένεται να τραβήξει διαφορετικό δρόμο και να χωρίσει τους δρόμους του με τη ρωσική ομάδα.

Σε αυτή την περίπτωση ενδέχεται να παίξει και ρόλο στο ντόμινο με τους σέντερ της Ευρωλίγκας καθώς η πρώτη προθεσμία της διοργάνωσης λήγει στις 5 Γενάρη και οι ποιοτικοί σέντερ στην αγορά είναι είδος προς εξαφάνιση.