Άλλαξαν τα δεδομένα μετά τον τραυματισμό του Γιόκιτς: Φαβορί για το MVP ο Σάι

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είναι το φαβορί για την κατάκτηση του βραβείου του MVP, μετά τον τραυματισμό του Νίκολα Γιόκιτς.

Ο Νίκολα Γιόκιτς δεν τραυματίστηκε σοβαρά και αναμένεται να μείνει εκτός για περίπου έναν μήνα. Αυτό σημαίνει πως είναι πολύ πιθανό να μην μπορεί να διεκδικήσει τα βραβεία στο τέλος της σεζόν, αφού επιτρέπεται να χάσει μόνο 17 παιχνίδια και στο διάστημα που θα απουσιάζει οι Νάγκετς θα αγωνιστούν 16 φορές.

Έτσι, πλέον ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ θεωρείται το φαβορί για την κατάκτηση του βραβείου του MVP, με τον αστέρα των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ να έχει κατά μέσο όρο 32,2 πόντους, 4,8 ριμπάουντ, 6,4 ασίστ, 1,5 κλεψίματα και 0,7 μπλοκ σε 33,4 λεπτά στο παρκέ μετά από 32 ματς.