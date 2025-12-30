Lakers' Corner: Επιστροφή στις νίκες με εμφατικό τρόπο και ο τρομερός Νικ Σμιθ

Οι Λος Άντζελες Λέικερς επέστρεψαν στις νίκες με εμφατικό τρόπο (125-101) κόντρα στους Σακραμέντο Κινγκς, με τον Νικ Σμιθ Τζούνιορ να πραγματοποιεί μία τρομερή εμφάνιση.

Οι Λος Άντζελες Λέικερς μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες (κόντρα σε Λος Άντζελες Κλίπερς, Φοίνιξ Σανς και Χιούστον Ρόκετς) επέστρεψαν στις νίκες και το έκαναν με εμφατικό τρόπο. Οι παίκτες του Τζέι Τζέι Ρέντικ έκαναν ένα από τα καλύτερα φετινά τους παιχνίδια και επικράτησαν εύκολα με 125-101 απέναντι στους Σακραμέντο Κιγνκς.

Παρά το γεγονός πως οι Όστιν Ριβς, Γκέιμπ Βίνσεντ και Τζάκσον Χέιζ δεν αγωνίστηκαν, το αρνητικό σερί σταμάτησε, με τους «Λιμνανθρώπους» να βρίσκουν λύσεις από τους περισσότερους παίκτες τους.

Οι Λέικερς από το συγκεκριμένο παιχνίδι πρέπει να κρατήσουν, αρχικά, την τρομερή εμφάνιση του Νικ Σμιθ Τζούνιορ. Το #20 εκμεταλλεύτηκε την απουσία του Ριβς και έδειξε πως μπορεί να προσφέρει πράγματα στην ομάδα. Όσο θα βρίσκεται εκτός ο Αμερικανός αναμένεται να έχει περισσότερα λεπτά και αν συνεχίσει έτσι δεν αποκλείεται να γίνει και σημαντικός μέλος του ροτέισον του Ρέντικ.

Ακόμη, για ακόμη μία φορά ο Λεμπρόν Τζέιμς έδειξε πως προς στιγμήν είναι νικητής στην... κόντρα που έχει με τον χρόνο. Ο -πλέον- 41χρονος συνεχίζει να παίζει με ενέργεια και αποτελεί τον καλύτερο παίκτης των Λέικερς στο τρανζίσιον. Μάλιστα, αρκετά σημαντικό είναι πως ξεκαθάρισε πως θα κάνει ό,τι χρειαστεί για να βοηθήσει την ομάδα. Είτε αυτό σημαίνει να παίρνει αμυντικά ριμπάουντ, είτε να σκοράρει, είτε να μοιράζει την μπάλα.

Απόλυτα ικανοποιημένος έμεινε και ο Ρέντικ από τους παίκτες του, ο οποίος υπογράμμισε πως έμειναν συνεπείς για 48 λεπτά. Επίσης, ξεχώρισε την συνεργασία του Λεμπρόν με τον Λούκα Ντόντσιτς, τονίζοντας πως οι δυο τους συνεχίζουν να χτίζουν την χημεία τους.

Συνολικά, ήταν μία σημαντική νίκη, κυρίως ψυχολογικά, γιατί σταμάτησε το αρνητικό σερί. Τώρα, οι Λέικερς (20-10, 5οι στην δυτική περιφέρεια), έχουν μπροστά τους το ματς με τους Ντιτρόιτ Πίστονς (31/12, 05:30) και θέλουν να ολοκληρώσουν ιδανικά τη χρονιά, απέναντι σε μία από τις καλύτερες φετινές ομάδες του ΝΒΑ (24-8, 1οι στην ανατολική περιφέρεια). Το πρώτο ματς για το νέο έτος θα είναι απέναντι στους Μέμφις Γκρίζλις (3/1, 05:30).

Τα στατιστικά των «Λιμνανθρώπων»:

Λεμπρόν Τζέιμς: 24 πόντοι (11/13 σουτ), 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα σε 29 λεπτά

Ρούι Χατσιμούρα: 12 πόντοι (5/10 σουτ), 4 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 2 κλεψίματα σε 26 λεπτά

ΝτεΆντρε Έιτον: 11 πόντοι, 11 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 μπλοκ σε 30 λεπτά

Μάρκους Σμαρτ: 0 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο σε 20 λεπτά

Λούκα Ντόντσιτς: 34 πόντοι, 5 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 κλεψίματα, 1 μπλοκ σε 33 λεπτά

Μαξ Κλέμπερ: 2 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο σε 13 λεπτά

Τζάρεντ Βαντερμπίλτ: 5 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα σε 22 λεπτά

Ντρου Τίμι: 0 πόντοι, 1 ριμπάουντ σε 3 λεπτά

Τζέικ ΛαΡάβια: 11 πόντοι, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 1 μπλοκ σε 25 λεπτά

Ντάλτον Κνεκτ: 3 πόντοι, 1 ριμπάουντ σε 5 λεπτά

Αντού Τιέρο: 2 πόντοι, 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο σε 5 λεπτά

Νικ Σμιθ Τζούνιορ: 21 πόντοι (8/14 σουτ, 5/10 τρίποντα), 3 ριμπάουντ, 1 ασίστ σε 24 λεπτά

Μπρόνι Τζέιμς: 0 πόντοι, 0 ριμπάουντ, 0 ασίστ, 0 κλεψίματα, 0 μπλοκ σε 5 λεπτά