Κι επίσημα τέλος από τον Πανιώνιο ο Ζούρος

Ο Πανιώνιος ανακοίνωσε κι επίσημα το διαζύγιο με τον Ηλία Ζούρο. Πρώτο φαβορί να τον αντικαταστήσει ο Νέναντ Μάρκοβιτς.

Χρέη πρώτου προπονητή στην αναμέτρηση κόντρα στην Μπουργκ θα διατελέσει ο Νίκος Καραγιάννης, με τον Μάρκοβιτς, όπως έχει αποκαλύψει το SDNA, να είναι ο επικρατέστερος για τον αντικαταστάτη του Ζούρου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Μετά το τέλος του αγώνα με τον Ηρακλή (27.12.2025) ο κ.Ηλίας Ζούρος υπέβαλλε την παραίτησή του από τη θέση του head coach.

Η ΚΑΕ Πανιώνιος Cosmorama Travel αποδέχεται την παραίτηση του κ.Ζούρου, τον ευχαριστεί για την παρουσία του στην ομάδα και του εύχεται ό,τι καλύτερο στο μέλλον.

Χρέη πρώτου προπονητή στην αναμέτρηση με την Bourges για το Eurocup την Τρίτη (30.12) θα έχει ο Νίκος Καραγιάννης, αρχιπροπονητής της Μπασκετικής Σχολής Πανιωνίου, η οποία στηρίζει απόλυτα την ΚΑΕ κι έχει άριστη συνεργασία μαζί της.